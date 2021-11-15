Мэр города на Кубани, где инвалид смастерил «лифт» на третий этаж, пообещал купить ему новую коляску

Александру Юдину пообещали новую коляску Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

О 61-летнем Александре Юдине говорит сейчас вся страна. Восторженные гости Тимашевска, городка в 60 километрах от Краснодара, сняли на видео, как инвалид-колясочник смог приспособиться, живя на третьем этаже хрущевки. Он сконструировал специальный "лифт"-подъемник, который каждый день позволял ему выбираться на улицу без лишних хлопот. Это видео собрало миллионы просмотров за несколько часов. А наутро у дверей его дома уже дежурили журналисты.

Приехал даже местный мэр Николай Панин. Больше всего общественность боялась, что подъемник признают незаконной конструкцией и заставят инвалида разобрать его.

Но глава города всех поспешил успокоить.

Подъемник никто ломать не будет Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

- Вместе с заместителем прокурора встретился с жителем Тимашевска, который вчера стал героем социальных сетей. Александр Васильевич своими руками смастерил приспособление, с помощью которого поднимается на инвалидной коляске в свою квартиру на третьем этаже. Сразу отвечу на гневные комментарии в различных пабликах – ничего незаконного в сооружении Александра Васильевича нет, следовательно, никаких проверок не будет. Мужчина, сам того не желая, оказался в центре внимания общественности, - сказал "КП" - Кубань" Николай Панин.

Более того, он прошелся вместе с Александром Юдиным его ежедневным путем до магазина и обратно. Недостатки этого пути пообещали учесть. А еще мэр поможет купить инвалиду новую коляску, так как старую наладить изобретателю уже не под силу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Летучий голландец. Колясочник из Краснодарского края изобрел специальный «лифт», чтобы выбираться на улицу без пандусов

Корреспондент «КП» побывал в гостях у Александра Юдина, который сам сконструировал подъемник на третий этаж (подробнее)