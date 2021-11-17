Мэром Краснодара стал Андрей Алексеенко

Андрей Алексеенко

Заседание городской думы состоялось сегодня, 17 ноября. На нем тайным голосованием депутаты выбрали нового мэра Краснодара. Большинство оказалось за Андрея Алексеенко, который уже несколько недель исполняет обязанности градоначальника.

Стоит отметить, что до голосования один из претендентов, Геннадий Уфимцев, отказался от борьбы за должность мэра в пользу Андрея Алексеенко.

После выборов Андрей Алексеенко поблагодарил депутатов за доверие и добавил, что вместе предстоит сделать много работы.

Напомним, в кубанской политике произошла ротация. Андрей Алексеенко ранее занимал пост первого вице-губернатора Краснодарского края. В кресло мэра города его прочил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. После этого Алексеенко назначили исполняющим обязанности градоначальника. А ранее занимающий это место Евгений Наумов ушел в краевую администрацию.

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сейчас трудится в Государственной думе. Там он представляет интересы края. В одном из последних сообщений Первышов отметил, что Краснодар официально подтвердит статус миллионника. А с новыми официальными данными получится быстрее решать проблемы, которые возникли за последние 10 лет.

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