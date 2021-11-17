Ковид разом свалил семью из восьми человек на Кубани, пощадив только привитых

За месяц в семье Ольги коронавирусом заболели восемь человек. Фото: olga_omurzakova

История болезни многочисленного семейства Ольги Омурзаковой похожа на сводки с фронтов. Как во время войны, один за другим ее близкие становились жертвами невидимого врага. За месяц коронавирус захватил в свой инфекционный плен восемь человек, в том числе троих детей. Все они мужественно сражались против небольшого, но опасного вируса, пытаясь вырваться из его лап всеми способами. К счастью, им это удалось. Ценой победы стало подорванное здоровье и много потраченных на лечение денег. Сейчас взрослые из этой семьи жалеют о том, что вовремя не вакцинировались. Если бы была прививка, этих кошмарных дней в их жизни не произошло.

«Я всех провожала в больницу»

Семья Ольги по современным меркам большая. Папа и мама, сестра с сыном и сама Ольга с мужем и двумя малышами. Все они живут дружно, помогают друг другу. И когда заболела сестра Наталья, ее лечили вместе. Сначала у Натальи были симптомы обычной простуды, но позже состояние ухудшилось, температура не падала. 7 октября ей вызвали неотложку, а на следующий день анализы показали ковид.

- Вечером я пошла к соседке, она работает заместителем главврача поликлиники № 17, и рассказала, что у нас ЧП. Она дала очень грамотную консультацию, сказала, что пришлет к нам терапевта, а пока нам нельзя никуда выходить, чтобы не заразить окружающих, - делится Ольга. - На следующий день пришел врач, взял ПЦР-тесты, померил сатурацию. Предупредил, что надо особенно внимательно следить за мамой и папой. Они пенсионеры и находятся в зоне риска. В этот же день позвонили в детскую поликлинику. К троим детям пришли на следующий день, сделали анализы. А дальше пошло выживание.

Ольга с сыном Мишей попала в больницу вслед за родными. Фото: olga_omurzakova

После того как в больницу попала сестра, как по цепочке, ковид выкашивал остальных членов семьи. Через пять дней скорая отвезла на лечение маму Ольги, после в ковидном госпитале оказался муж. Он был в очень тяжелом состоянии.

- Денис был самым здоровым в семье, простуды за два дня переносил, он закаленный, мог зимой в легкой одежде ходить – и ничего. Но на этот раз высокая температура не сбивалась, он не мог дышать. Его отвезли в ККБ № 3, потом перевели в ККБ № 2. И там его долечивали и выхаживали, - вспоминает Ольга.

Но самое суровое испытание для Ольги было впереди. Коронавирус начал атаковать годовалого сына. Малыш хрипел, ужасно дышал, а градусник показывал под 40. Так девушка попала с детскую инфекционку в Краснодаре. Там она и ребенок проведут 12 дней.

- Когда мы только приехали, врачи осмотрели и сказали, что в принципе можно ехать домой, просто наблюдать за состоянием очень внимательно. Но я настояла, чтобы нас положили. И, как выяснилось, хорошо, что нас оставили, потому что ребенок на глазах стал превращаться из активного в овощ. Он просто лежал и еле дышал. Врачи начали активно лечить, ставили уколы мне и сыну, - рассказывает Ольга.

В тот момент, когда Ольга оказалась в больнице, дома с двумя детьми остался ее папа. Его тоже увезут на скорой, но позже, когда домой вернется выздоровевшая сестра. Пятилетняя дочка и 17-летний племянник перенесут ковид в легкой форме и, к счастью, избегут больничной койки.

Долгожданная выписка мамы Ольги. Фото: личный архив героини

Здоровыми остались привитые

Ольга сейчас понимает, что спасти от тяжелых испытаний болезнью семью могла прививка от коронавируса. Это подтверждает тот факт, что ковид обошел стороной ее свекровь и свекра, которые ранее прошли вакцинацию.

- У меня астма, и я кормила грудью. Врач сказал не торопиться. У меня должна быть ремиссия по болезни, только после можно было ставить прививку, - говорит Ольга. - Мы просто не успели, не были антипрививочниками и маски всегда носили. Теперь вся наша семья решила прививаться. И детей привьем. Вы знаете, когда человек болеет, и у него есть последний шанс, он сделает все, что ему скажут, чтобы спастись. А тут есть вакцина – почему бы и нет.

Теперь Ольге предстоит долгий путь реабилитации после перенесенной болезни, как и нескольким ее родственникам. У девушки повысился сахар на фоне приема гормонов, врачи также направляют к пульмонологу.

- Пока не могу сказать, что я здоровый человек. После ковида ты становишься другим, вылезает шлейф последствий, а хронические болезни обостряются. Сейчас делаю дыхательную гимнастику и пою народные песни – это очень помогает, - отмечает Ольга. – Мне признавались люди, которые переболели, что если бы можно отмотать время назад, они бы привились. Я тоже теперь думаю так.

Радостные прогулки по городу после выздоровления. Фото: личный архив героини

Помимо подорванного здоровья, пострадал и семейный бюджет. Только в начале коронавирусной борьбы деньги уходили пачками. Более 10 тысяч было затрачено на лекарства, сейчас на долечивание требуется не меньше. Но Ольга считает, что все это временные трудности. Главное, вся семья теперь вместе, все вышли победителями в схватке с коронавирусом.

- Хотелось бы поблагодарить врачей – тех, кто работает в поликлиниках, и тех, кто лечит в ковидных госпиталях. Мама моя готова руки целовать всем медсестрам и санитарочкам за их чуткое отношение и помощь. Спасибо медикам за наше спасение!

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