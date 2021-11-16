«Такими темпами и Москву переплюнем»: Вспышка коронавируса накрыла Краснодарский край

Медики работают на износ

Эпидостановка в Краснодарском крае очень сложная. Кубань бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом день за днем.

- 12 ноября в госпитали региона попали 350 человек, 13 ноября – 420 человек, 15 ноября число пациентов достигло 589 человек, а на 16 ноября количество заболевших увеличилось до 636. Такие цифры отмечаются впервые за время пандемии, - отметили в оперштабе.

За 4 дня график по заболеваемости показывает только вертикальный рост. Бордовая линия с октября вверх поднималась качелями, а стремительный скачок зафиксирован с 6 ноября. Как раз именно тогда закончилась нерабочая неделя, когда многие рванули на отдых и толпились в очередях к достопримечательностям.

- Такими семимильными шагами в регионе к концу недели за сутки могут госпитализировать с коронавирусом 1000 человек. Такими темпами переплюнем Москву, там сейчас 2000 заболевших, с численностью населения в два раза больше всей Кубани. Вот только хватит ли коек, аппаратов, рук медиков, чтобы помочь такому количеству пациентов, неизвестно, - рассуждают местные жители.

Известно, что во многих районах края госпитали переполнены. Помимо тех, кто еще лечится, каждый день поступают новые пациенты. Людей приходится размещать в коридорах. Кислород становится в дефиците, даже в нынешних промышленных масштабах. При этом сложностей в поставках нет.

- Проблем с поставками кислорода в больницы Краснодарского края не было, нет их и в данный момент, - отметили в оперштабе.

В минздраве региона отмечают, что на больничных койках в основном лежат непривитые граждане, многие из них в тяжелом состоянии. Есть случаи, когда заболевшие признаются, что просто купили сертификат о вакцинации.

Медики призывают жителей Кубани прививаться – так как это единственный способ справится с COVID-19. Потому что болезнь не щадит никого – умирают дети, молодые люди и старики.

Обновленный рекорд смертности в Краснодарском крае составил 53 летальных исхода. Столько людей умерло с подтвержденным коронавирусом за сутки на 16 ноября. Еще в мае и июне инфекция забирала по 10-12 человек.

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