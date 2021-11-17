Школьник отсидел в тюрьме за убийство отца восемь лет, а потом оказалось, что зря

Ярослав Мельниченко свое отсидел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярослав Мельниченко давно не ребенок, он вырос в тюрьме. За убийство собственного отца летом 2010 года суд в Туапсе посадил 14-летнего подростка на восемь лет. Тогда об этом жутком преступлении в поселке Новомихайловском говорила вся страна.

Официальная версия обвинения звучала так: отец Михаил Мельниченко требовал от сына повиновения, хороших оценок и отказа от компьютерных игрушек. Но отпрыск психовал. А ночью, когда старший Мельниченко уснул, накинулся на него с кувалдой и разом покончил со всеми своими проблемами.

Интересы мальчика в суде, по словам его нынешнего адвоката Алексея Аванесяна, некому было защищать. Гораздо позже он нашел массу процессуальных нарушений. Одна из его жалоб привела к тому, что спустя 10 лет кассация вернула приговор в апелляцию.

- Главным доказательством вины Ярослава было его признание. Но позже он заявил, что пошел на самооговор, потому что пожалел свою мать. Именно она, по его версии, и убила отца, - рассказывает "КП" - Кубань" адвокат Алексей Аванесян. - К сожалению, мы взялись за дело мальчика слишком поздно. Тогда его защищал (если эти действия коллеги можно так назвать) дежурный адвокат. Никаких попыток добиться тщательного расследования предпринято им не было.

Альтернативная версия этого преступления выглядит так: в день убийства дома у 14-летнего Ярослава Мельниченко, студента мореходки, была очередная гулянка. Оба родителя в разной степени страдали от пристрастия к алкоголю. На этой почве не ладили и даже жили на разных этажах своего недостроя. Ночью хозяйка, а не ее сын, взялась за орудие убийства. Но испугавшись последствий, решила пожертвовать ребенком, чтобы избежать наказания.

- Она сказала сыну, что больна раком и что просто не выдержит в тюрьме. А он по-малолетке получит минимальный срок и выйдет оттуда еще юным - такова была ее логика, - говорит адвокат Ярослава. - Мальчика арестовали, а мать больше не появилась в его жизни. Вернее, нет, она приходила к нему в камеру СИЗО, чтобы попросить отказаться от наследства. С молодым любовником она укатила жить в Кемерово, а дом продать не могла. Именно тогда мальчик и решил заявить, что не он убил отца.

4-й Кассационный суд удовлетворил жалобу адвоката на множество нарушений в суде тогда, 10 лет назад. Но в апелляции приговор все равно остался без изменения.

Зато повторная жалоба адвоката Мельниченко привела к тому, что ему скостили срок, который он уже отсидел.

- Вместо восьми лет ему дали 6 лет тюрьмы, - сообщил Алексей Аванесян.

Формально для вышедшего на свободу Ярослава Мельниченко это уже ничто не меняет. Возвращаться в Краснодарский край Ярослав не стал - некуда и не к кому. Да и родня оставила его без жилья. Место нынешнего жительства парня защитник не называет.

По его словам, парень, которому сейчас 25 лет, пытается шабашками зарабатывать на жизнь и не вспоминать о прошлом.