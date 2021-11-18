Компания «ОТЭКО» запустила на Кубани самую мощную в Европе линию погрузки угля

Фото: ГК «ОТЭКО»

Самая мощная линия погрузки угля в Европе

16 ноября в порту Тамань ГК «ОТЭКО» запустила самую мощную не только в России, но и в Европе линию погрузки угля – 8000 тонн в час. Она позволит в два раза сократить время загрузки самых крупных судов, которые могут проходить Босфор, – с 48 до 24 часов.

На церемонии запуска по телемосту присутствовали вице-премьер России Марат Хуснуллин, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также основатель ГК «ОТЭКО» Мишель Литвак.

– Важнейший проект в развитии портовых мощностей страны. Я думаю, он даст безусловное развитие и стране, и Краснодарскому краю. Хочу поблагодарить инвестора – компанию «ОТЭКО» и всю команду, которая в чистом поле организовала такой высокотехнологичный порт. Действительно, мощнейший, мирового уровня, современный, очень технологичный порт. Он и дальше будет развиваться. Мы со своей стороны, как правительство, будем оказывать ему всяческую поддержку, – заявил Марат Хуснуллин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что развитие портовой инфраструктуры – важнейшая задача для экономики края. В год за рубеж отправляется порядка 230 млн тонн различных грузов, и это далеко не предел.

– Для края это принципиально важно. Это новые рабочие места, это налоги, это уверенное экономическое завтра в развитии нашего региона. Я хочу поблагодарить правительство России за то, что в непростых условиях была оказана поддержка, поблагодарить нашего стратегического инвестора в том, что этот проект реализовался, – сказал глава Кубани.

Основатель и генеральный директор ГК «ОТЭКО» Мишель Литвак в свою очередь сообщил, что запуск новой линии погрузки угля – знаковое для компании событие.

– Для наших клиентов это снижение затрат на морской фрахт. К существующим преимуществам Тамани – незамерзающей акватории и глубокому фарватеру – ОТЭКО последовательно добавляет новые, современные и экологически безопасные технологические решения, повышая привлекательность портово-промышленного кластера в Тамани для российских экспортеров, – прокомментировал Мишель Литвак.

Фото: ГК «ОТЭКО»

Уникальное оборудование ГК «ОТЭКО»

Линия по доставке и погрузке угля на суда спроектированы специально для ГК «ОТЭКО». На запуске линии директор Таманского терминала навалочных грузов Анатолий Лазарев отметил, что специалисты компании работают над запуском еще одной сверхмощной линии погрузки. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на следующий год. После завершения работ и запуска второго угольного склада терминал сможет переваливать порядка 72 млн тонн навалочных грузов в год.

Грузооборот порта Тамань, по словам Лазарева, растет значительными темпами. В этом году он превысит 30 млн тонн. Только по углю за девять месяцев этого года перевалка выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

На первом месте – безопасность окружающей среды

Директор Таманского терминала навалочных грузов ГК «ОТЭКО» Анатолий Лазарев рассказал, что сохранение окружающей среды – абсолютный приоритет для компании при проектировании, строительстве и эксплуатации производственных объектов. Поэтому угольный склад построили не у уреза воды, что было бы значительно дешевле, а на расстоянии одного километра от берега моря.

Вокруг складов установлены водяные пушки, подавляющие распространение пыли, также работает система аспирации воздуха и пылеподавления, конвейерные ленты укрыты кожухами.

Фото: ГК «ОТЭКО»

Ответственность за благополучие

На предприятии работает около 10 тысяч человек. 80% сотрудников – жители Краснодарского края.

В планах у ОТЭКО строительство на Таманском полуострове комфортабельного микрорайона, рассчитанного на 15 тысяч человек. Помимо домов, планируется построить детские сады и школы, очистные сооружения и многое другое. Сейчас проект находится на стадии получения технических условий на подключение к инфраструктурным сетям.

– Компания пришла на Таманский полуостров надолго и видит себя с этими сотрудниками в долгосрочной перспективе. Люди, которые к нам придут работать, смогут получить комфортное жилье, – резюмировал Анатолий Лазарев.

Группа компаний «ОТЭКО» – одно из крупнейших частных предприятий на Юге России, которое инвестирует в развитие портовой инфраструктуры. В бюджет разных уровней за девять месяцев этого года предприятие заплатило 3,3 млрд рублей налогов. В порту Тамань работает два терминала: наливных (сжиженных углеводородов, нефти и нефтепродуктов) и навалочных грузов (уголь, минеральные удобрения, сера)