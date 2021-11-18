Пять дней заточения и издевательств: за похищение невесты осудили трех человек на Кубани

Невеста поневоле несколько дней терпела издевательства. Обидчикам дали сроки Фото: Артем КИЛЬКИН

Чудовищная история произошла в одной из кубанских станиц два года назад. Там папа искал будущую невестку своему 16-летнему сыну. По его указанию выбор пал на 17-летнюю девушку. Тогда, видимо, «по зову джунглей», трое взрослых решили взять невесту силой и «случить» молодых. Абсурд в том, что в этом участвовала мать пятерых детей.

- 36-летний Иван Самойлов, 40-летняя Елизавета Дранга и 37-летняя Наталья Панченко (многодетная мать. - Авт.) похитили 17-летнюю жительницу станицы Кущевской 13 сентября 2019 года. После чего привезли в дом к 16-летнему парню в станицу Октябрьскую Крыловского района. Там девушку удерживали пять дней, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Жених решил проверить девушку на невинность еще до свадьбы. В первую же ночь «суженый» изнасиловал невесту поневоле. После этого многодетная мать и сваха решили убедиться в невинности девушки и лично проверили это руками.

- Панченко и Дрангой совершили в отношении девушки иные действия сексуального характера, - говорят следователи.

Потерпевшей удалось освободиться из плена только 17 сентября. После этого всех задержали. Первым осудили 16-летнего парня.

- Несовершеннолетнему за изнасилование и похищение дали шесть лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также в пресс-службе судов добавили, что троих жителей Крыловского района судили за похищение человека группой лиц и иные действия сексуального характера.

- Слушания по делу проходили в закрытом режиме. В судебном заседании подсудимые вину в совершенных преступлениях не признали, объясняя свои действия национальными традициями. Отцу назначено три года колонии строгого режима. Дрангой и Панченко – 4 и 3 года и 6 месяцев лишения свободы соответственно. Панченко отсрочили тюрьму до достижения ее четырехлетним сыном 14-летнего возраста, - отметили в ведомстве.

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