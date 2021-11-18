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Происшествия18 ноября 2021 9:34

Пять дней заточения и издевательств: за похищение невесты осудили трех человек на Кубани

«Суженому» за изнасилование ранее дали шесть лет тюрьмы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Невеста поневоле несколько дней терпела издевательства. Обидчикам дали сроки

Невеста поневоле несколько дней терпела издевательства. Обидчикам дали сроки

Фото: Артем КИЛЬКИН

Чудовищная история произошла в одной из кубанских станиц два года назад. Там папа искал будущую невестку своему 16-летнему сыну. По его указанию выбор пал на 17-летнюю девушку. Тогда, видимо, «по зову джунглей», трое взрослых решили взять невесту силой и «случить» молодых. Абсурд в том, что в этом участвовала мать пятерых детей.

- 36-летний Иван Самойлов, 40-летняя Елизавета Дранга и 37-летняя Наталья Панченко (многодетная мать. - Авт.) похитили 17-летнюю жительницу станицы Кущевской 13 сентября 2019 года. После чего привезли в дом к 16-летнему парню в станицу Октябрьскую Крыловского района. Там девушку удерживали пять дней, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Жених решил проверить девушку на невинность еще до свадьбы. В первую же ночь «суженый» изнасиловал невесту поневоле. После этого многодетная мать и сваха решили убедиться в невинности девушки и лично проверили это руками.

- Панченко и Дрангой совершили в отношении девушки иные действия сексуального характера, - говорят следователи.

Потерпевшей удалось освободиться из плена только 17 сентября. После этого всех задержали. Первым осудили 16-летнего парня.

- Несовершеннолетнему за изнасилование и похищение дали шесть лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также в пресс-службе судов добавили, что троих жителей Крыловского района судили за похищение человека группой лиц и иные действия сексуального характера.

- Слушания по делу проходили в закрытом режиме. В судебном заседании подсудимые вину в совершенных преступлениях не признали, объясняя свои действия национальными традициями. Отцу назначено три года колонии строгого режима. Дрангой и Панченко – 4 и 3 года и 6 месяцев лишения свободы соответственно. Панченко отсрочили тюрьму до достижения ее четырехлетним сыном 14-летнего возраста, - отметили в ведомстве.

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