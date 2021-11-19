Выбил челюсть палкой: в Новороссийске спасают замученного школьником кота

Черного кота избил ученик начальных классов. Фото: pushistiy_drug_novoros

Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в Новороссийске. Ученик начальной школы чуть ли не до смерти замучил дворового кота. Мальчик бил пушистика палкой, методично нанося удары по голове и телу бродяжки. По словам жителей, черный кот оказался на улице несколько месяцев назад и прибился у многоквартирных домов. Там его подкармливали, а сам черныш был добрым и общительным. Однако черному коту, как в старой песне, не повезло – его приметил агрессивный мальчишка. Кота удалось спасти благодаря неравнодушным соседям, они отвезли его в клинику, а потом обратились в полицию.

Коту зашивали челюсть. Фото: pushistiy_drug_novoros

- Кота привезли в очень плохом состоянии. У него была контузия, ему зашивали челюсть. Видно, что мальчик целенаправленно его избивал, не случайно палочкой задел, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель волонтерской организации «Пушистый друг» Елена Солодовникова. – Хорошо, что окружающие отреагировали и не остались в стороне. Чаще всего люди, видя сцены мучения животных, просто проходят мимо. А так быть не должно.

Сейчас бездомному ваське ищут новых хозяев. Елена уверена, что на улице он больше не останется. Несколько человек уже интересовались его судьбой. Пока кот зализывает раны под присмотром врачей в ветеринарке, полиция проводит проверку по делу жестокого обращения с животным.

- Сотрудники ПДН оперативно установили личность ребенка. Сейчас с ним и его родителями провели беседу. К работе подключились педагоги и социальная служба. По результатам проверки примем процессуальное решение, - прокомментировали случай в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

За растерзанного кота школьника могут поставить на учет в полиции.

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