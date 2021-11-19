В 10 раз больше заболевших, чем в локдаун: губернатор Кубани сделает заявление по эпидобстановке

Ситуацию обсудят на заседании оперштаба

Волна коронавируса подхватила Краснодарский край. За несколько дней в регионе наблюдается дикий рост заболеваемости. В связи с этим губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сделает заявление.

- Последние несколько дней в крае наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сегодня коронавирусный антирекорд — 903 заболевших в сутки. На заседании оперативного штаба обсудим ситуацию в регионе, - написал в Telegram-канале Кондратьев.

В связи с ухудшающейся обстановкой на Кубани могут ввести новые ограничения. В локдаун, который вводили весной прошлого года, фиксировалось каждый день меньше сотни заболевших коронавирусом. Тогда вводили пропуска, закрывали границы, приезжающих людей из других стран отправляли на принудительную самоизоляцию. Число заболевающих каждые сутки с того времени выросло в 10 раз.

Сейчас Кубань на пятом месте в антирейтинге страны среди регионов по коронавирусу. Край стоит после Москвы, Питера, Московской и Самарской областей.

По данным на 19 ноября, в Краснодарском крае в госпитали попали 903 человека, в том числе 81 ребенок. Самыми зараженными стали Краснодар и Сочи, здесь выявили 421 и 60 заболевших соответственно. В Каневском районе зафиксировано 53 новых случая, в Тимашевском районе 40, в Новороссийске и Динском районе – по 34.

Количество пациентов в тяжелом состоянии перевалило за сотню. Медики отмечают, что свободных коек для ковидных больных практически не осталось.

Также выросла и смертность. Инфекция косит всех подряд, несмотря на возраст. В начале недели умерли 48 человек за сутки. Сегодня, 19 ноября, за день зафиксировано 69 летальных исходов.

Медики призывают жителей Кубани вакцинироваться. Это единственный способ побороть заразу.

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