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19 ноября 2021 12:33

Заразилась от взрослых, а лечила детей: семье врача-педиатра, умершей от ковида, отказывают в денежной компенсации

Участковый доктор из Адыгеи Роза Ким скончалась в первую волну пандемии. Но выплат за подвиг на работе никто не получил
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Скоро год, как врач умерла от ковида

Скоро год, как врач умерла от ковида

Фото: Личный Архив

Врача детской поликлиники в Яблоновском знают все. Роза Ким лечила детей здесь десятки лет и по несколько поколений. Но когда в стране объявили пандемию, ей первой было предписано сидеть дома.

- Мама страдала от диабета, тучная была и в возрасте. Но она пошла на работу в поликлинику, потому что врачей не хватало. Все силы тогда бросили на ковидные госпитали, но дети же продолжали болеть и другими болезнями. Нужны были руки, - рассказывает "КП" - Кубань" Виталий Ким, сын умершего медика.

Утром муж доставлял Розу на своей машине на работу, а вечером забирал. Но осенью 2020 года она начала покашливать. В семье, где все врачи, заволновались. Но Роза сделала тест на ковид и он оказался отрицательным. Впрочем, и тогда, и теперь, чтобы поймать вирус в крови, нужно сделать его не единожды.

- На следующий день у мамы поднялась температура. Вызывали скорую, но не дождались. Повезли в госпиталь, а там МРТ показало, что у нее 70 процентов поражения легких, - продолжает Виталий.

Маму положили в больницу в Майкопе, а через неделю она умерла. Не помогли ни дорогостоящие лекарства, ни усилия коллег.

- Отец заболел тоже почти сразу после нее, запретил нам приходить в дом - он сам эпидемиолог. Даже похоронить и помянуть по-людски мы не смогли. Пандемия диктовала свои правила, - говорит сын Розы.

Когда в семье пришли в себя, услышали, что медики, заболевшие на работе, могут претендовать на выплату в 2,7 млн рублей. Так в правительстве страны решили компенсировать все риски.

Но оказалось, что механизм этот работает со скрипом.

- Нам сказали, что никакие выплаты ей не положены, потому что она врач-педиатр, а больных детей ковидом не было, - говорит сын.

На самом деле, упомянутое постановление правительства предписывало как раз после произошедшего с врачом-педиатром провести эпидемиологическое расследование. Источник ее заражения должен был быть найден и изолирован. Но это случилось гораздо позже.

- Мы сами вынуждены были обратиться в Роспотребнадзор и провести это расследование. Выяснилось, что заразить маму могли не дети, а их взрослые сопровождающие. Как минимум двое из них перенесли коронавирус, но не уходили на самоизоляцию, - говорит сын Розы Ким.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В Фонде социального страхования по Республике Адыгея сочли случай с врачом-педиатром нестраховым

- Роза Ким, согласно информации ГБУЗ "Тахтамукайская районная больница", с апреля по июнь 2020 года находилась на самоизоляции по возрастным рискам. А с 10 августа вышла на работу в качестве врача-педиатра. Она вела прием несовершеннолетних. В бригадах по оказанию помощи больным COVID-19 не состояла, в кабинете для оказания помощи больным с признаками ОРВИ прием не осуществляла. Анализ на ковид 16 ноября показал отрицательный результат, а 23 ноября ее положили в госпиталь, на работу она не вышла, - гласит заключение ведомства.

К слову, в больнице Тахтамукайского района Адыгеи смерть Розы Ким не связывают с заражением на работе.

- Это могло быть бытовое заражение коронавирусом, - заявили в ЦРБ.

Сейчас дело о компенсации находится в суде в Адыгее.

- Основная позиция Фонда социального страхования и больницы, как работодателя, в том, что врач должен заразиться именно от пациента. А раз Роза Ким - была педиатром, все пациенты - дети, у которых ПЦР не брали. Но мы будем настаивать на том, и у нас есть все основания полагать, что врач заразилась от их родителей, - уточнил "КП" - Кубань" юрист Сергей Броницкий.

"Комсомолка" будет следить за развитием ситуации.

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