Заразилась от взрослых, а лечила детей: семье врача-педиатра, умершей от ковида, отказывают в денежной компенсации

Скоро год, как врач умерла от ковида Фото: Личный Архив

Врача детской поликлиники в Яблоновском знают все. Роза Ким лечила детей здесь десятки лет и по несколько поколений. Но когда в стране объявили пандемию, ей первой было предписано сидеть дома.

- Мама страдала от диабета, тучная была и в возрасте. Но она пошла на работу в поликлинику, потому что врачей не хватало. Все силы тогда бросили на ковидные госпитали, но дети же продолжали болеть и другими болезнями. Нужны были руки, - рассказывает "КП" - Кубань" Виталий Ким, сын умершего медика.

Утром муж доставлял Розу на своей машине на работу, а вечером забирал. Но осенью 2020 года она начала покашливать. В семье, где все врачи, заволновались. Но Роза сделала тест на ковид и он оказался отрицательным. Впрочем, и тогда, и теперь, чтобы поймать вирус в крови, нужно сделать его не единожды.

- На следующий день у мамы поднялась температура. Вызывали скорую, но не дождались. Повезли в госпиталь, а там МРТ показало, что у нее 70 процентов поражения легких, - продолжает Виталий.

Маму положили в больницу в Майкопе, а через неделю она умерла. Не помогли ни дорогостоящие лекарства, ни усилия коллег.

- Отец заболел тоже почти сразу после нее, запретил нам приходить в дом - он сам эпидемиолог. Даже похоронить и помянуть по-людски мы не смогли. Пандемия диктовала свои правила, - говорит сын Розы.

Когда в семье пришли в себя, услышали, что медики, заболевшие на работе, могут претендовать на выплату в 2,7 млн рублей. Так в правительстве страны решили компенсировать все риски.

Но оказалось, что механизм этот работает со скрипом.

- Нам сказали, что никакие выплаты ей не положены, потому что она врач-педиатр, а больных детей ковидом не было, - говорит сын.

На самом деле, упомянутое постановление правительства предписывало как раз после произошедшего с врачом-педиатром провести эпидемиологическое расследование. Источник ее заражения должен был быть найден и изолирован. Но это случилось гораздо позже.

- Мы сами вынуждены были обратиться в Роспотребнадзор и провести это расследование. Выяснилось, что заразить маму могли не дети, а их взрослые сопровождающие. Как минимум двое из них перенесли коронавирус, но не уходили на самоизоляцию, - говорит сын Розы Ким.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В Фонде социального страхования по Республике Адыгея сочли случай с врачом-педиатром нестраховым

- Роза Ким, согласно информации ГБУЗ "Тахтамукайская районная больница", с апреля по июнь 2020 года находилась на самоизоляции по возрастным рискам. А с 10 августа вышла на работу в качестве врача-педиатра. Она вела прием несовершеннолетних. В бригадах по оказанию помощи больным COVID-19 не состояла, в кабинете для оказания помощи больным с признаками ОРВИ прием не осуществляла. Анализ на ковид 16 ноября показал отрицательный результат, а 23 ноября ее положили в госпиталь, на работу она не вышла, - гласит заключение ведомства.

К слову, в больнице Тахтамукайского района Адыгеи смерть Розы Ким не связывают с заражением на работе.

- Это могло быть бытовое заражение коронавирусом, - заявили в ЦРБ.

Сейчас дело о компенсации находится в суде в Адыгее.

- Основная позиция Фонда социального страхования и больницы, как работодателя, в том, что врач должен заразиться именно от пациента. А раз Роза Ким - была педиатром, все пациенты - дети, у которых ПЦР не брали. Но мы будем настаивать на том, и у нас есть все основания полагать, что врач заразилась от их родителей, - уточнил "КП" - Кубань" юрист Сергей Броницкий.

"Комсомолка" будет следить за развитием ситуации.