Нашли на мусорке и распили на троих: пьянка в Новороссийске закончилась смертью

Спиртосодержащую неизвестную жидкость собутыльники нашли в мусорке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новороссийске троица местных безработных жителей искала способы скрасить вечер. Двое мужчин 60 и 56 лет и их 43-летняя подруга нашли в мусорном баке 5-литровую баклажку с темно-коричневой жидкостью. На нюх определили – пахнет спиртом. Распить находку на троих отправились в гости к одному из товарищей. Что было дальше – сейчас ломают голову следователи.

- В связи с ухудшением самочувствия граждан на место была вызвана скорая помощь. Следователи сейчас разбираются и устанавливают все причины произошедшего - рассказали подробности дела в СК РФ по Краснодарскому краю.

Сначала стало плохо 43-летней женщине. К моменту приезда неотложки, помощь врачей требовалась уже и 56-летнему мужчине. С признаками интоксикации собутыльников увезли в местную больницу. Третий из компании от госпитализации отказался и продолжил пить в одиночку. Спустя сутки его тело обнаружили полицейские, которых вызвали соседи.

- На теле скончавшегося не было признаков насильственной смерти, - сообщил источник в правоохранительных органах.

К вечеру этого же дня в реанимационном отделении больницы умер 56-летний мужчина. Женщина, жива и смогла дать показания следователям. Но, по словам врачей, она находится в крайне тяжелом состоянии. Медики разводят руками- отравление неясной этиологии, как нейтрализовать его последствия на организм не совсем понятно.

В квартире, где пировали друзья, найдена та самая пятилитровая бутылка. На дне немного бурой жидкости. Внести ясность, что же убило двух человек, должны результаты работы патологоанатомов и экспертиза изъятого вещества.

Случаи отправления суррогатным алкоголем, а то и вовсе жидкостями, не предназначенными для приема внутрь, не редки. Одна из последних историй произошла в Казани. Там, после веселой вечеринки на больничной койке оказались 13 студентов-медиков. Как оказалось, ребята выпили «незамерзайку», перепутав ее с водкой.