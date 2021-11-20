Бесконечные очереди образовались в аэропорту Сочи

Туристы покидают курорт. Фото: скрин видео sochi__today

Бархатный сезон давно сменился на прохладную осеннюю погоду на курортах Краснодарского края. Завершились и длинные ковидные выходные, во время которых жители других регионов ехали на Черноморское побережье, чтобы насладиться теплом и солнцем. Туристы пакуют чемоданы и разъезжаются по домам. Чтобы попасть в аэропорт Сочи, многим путешественникам приходится выстаивать длинные очереди. Затор из людей образовался на входе в воздушную гавань.

Что заставило путешественников массово отправиться в путь, неизвестно. Но очевидцы предположили, что с курорта бегут из-за плохой погоды. Возможно, сыграло роль введение QR-кодов. Невакцинированные туристы не могут посещать развлекательные заведения, торговые центры и рестораны, сидеть в номере скучно, а прогулки отменяются из-за похолодания.

Хотя причина затора может оказаться банальной – вместо всех входов было открыто только два.

- Там четыре входа! Работают только два. Один на первом этаже, другой - на втором, - отмечают местные жители.

Ближе к Новому году все поменяется – Сочи опять начнет наполняться отдыхающими. На курорте встретить зимний праздник планируют не менее 250 тысяч туристов.

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