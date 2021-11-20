Состояние блогера MotoNinja остается без изменений

Мотоциклист вел успешный блог в интернете. Фото: скриншот

Краснодарские врачи продолжают борьбу за жизнь известного блогера MotoNinja, попавшего в начале ноября в страшную аварию. В дорожно-транспортном происшествии Артем Девяткин получил многочисленные травмы. В геленджикской больнице были вынуждены ввести его в искусственную кому, а после санавиацией мотоблогера доставили в краевой центр.

Момент ДТП сняли сами мотоциклисты. Фото: скриншот

Сейчас MotoNinja находится в реанимации краснодарской краевой больницы. Ему провели несколько операций, но он по-прежнему в бессознательном состоянии. Как сообщили медики, пациента пытались вернуть в сознание, но он не помнит, что произошло, не отдает отчета где находится, впадает в панику и пытается вырвать из себя многочисленные катетеры.

- Настроение не очень. С Темой все хорошо, держится пацан, никуда не денется. Пока в таком же состоянии, там самые лучшие врачи возле него. Пока не переживайте, большего дополнить ничего не могу. Нужно время, - рассказал о состоянии парня Андрей Наумов, который был свидетелем аварии и теперь пытается спасти товарища.

Друзья Девяткина дежурят возле больницы, где проходит лечение молодой человек. Они поддерживают родителей разбившегося мотоциклиста и собирают деньги на его дальнейшую реабилитацию. Сразу после аварии 40 человек, знавших Девяткина лично или следящих за ним в интернете, откликнулись на призыв сдать кровь для него и собрались на станции переливания крови.

Дузья Девяткина сейчас поддерживают его родителей и собирают деньги на реабилитацию. Фото: скриншот

Напомним, мотоблогер попал в аварию 8 ноября в 12:25 в Геленджике на пересечении улиц Луначарского и Лазурной. На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог он не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля «BMW» и столкнулся с ним. После этого мотоцикл упал на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с автомобилем.

На канал MotoNinja подписано почти миллион человек. Еще 133 тысячи следят за его жизнью парня. На Кубани блогер снимал новый контент для своих соцсетей.