Новые ограничения: главная улица в Краснодаре не будет пешеходной до 18 января

Последние данные по коронавирусу в Краснодарском крае

Стремительный рост заболеваемости коронавирусом заставил Краснодарский край ввести новые ограничения. Если раньше QR-код требовали только на курортах, то с 22 ноября его действие распространяется на всю Кубань. Регион – за привитых от COVID-19 жителей.

- С 22 ноября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании необходим при посещении всех предприятий сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, торговых центров, кафе и ресторанов. Исключение – продуктовые магазины, - отметили в оперштабе.

Фото: t.me/opershtab23

Также пропуском может быть медотвод – справка от врача о том, что у вас есть заболевания, при которых вакцинация противопоказана.

Фото: t.me/opershtab23

На заседании оперштаба сделали послабления на другие общественные места. Закрытые театры, кинотеатры и музеи открыли. Но только с условием – на входе обязательно предъявлять QR-код о вакцинации. При наличии сертификатов разрешили проводить и спортивные мероприятия.

Фото: t.me/opershtab23

А вот улицу Красную в Краснодаре, которая, кажется, была рассадником заразы в выходные дни, решено не открывать для пешеходов. Она будет только проезжей до 18 января.

- Это одна из мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, чтобы не допускать массового скопления людей. Транспорт будет ездить в обычном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

На Кубани также продолжает действовать масочный режим. Рейдовые группы каждый день активно проверяют его соблюдение в общественном транспорте, на вокзалах и магазинах. В Роспотребнадзоре напоминают и о дистанции в 1,5 метра.

По последним данным на 22 ноября, в Краснодарском крае в госпитали попали 989 человек с коронавирусом, 69 – умерли. Медики призывают вакцинироваться – это единственный способ справиться с эпидемией.

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