Похолодает до -10: Суровая метель надвигается на Краснодарский край

Налипание снега начнется в ночь на 23 ноября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Кубань надвигается непогода со стороны Европы. Синоптики говорят, что для Краснодарского края это будет похоже на суровую метель: снег с усилением ветра, а на дорогах гололед. Не исключен и ледяной дождь.

Экстренное предупреждение распространили на 23 и 24 ноября.

- На Кубани ожидается ухудшение погодных условий. Осадки пройдут в виде дождя, дождя с мокрым снегом, снегом. В юго-восточных, предгорных районах, на перевалах и в горах 24 ноября будет сильное налипание мокрого снега, гололед. Ухудшение видимости до 500 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

25 ноября, по данным метеорологов, на дорогах тоже местами возможна гололедица. Водителей и пешеходов просят быть аккуратными.

Стоит отметить, что с приходом холодного фронта в регионе резко похолодает на 10-12 градусов. Ночные температуры опустятся до -10. В Краснодаре будет дождь, а ночью столбики термометров покажут до -5. Днем воздух прогреется лишь до +5.

Спасатели просят быть осторожными в непогоду. Особенно обращают внимание на электроприборы, за их исправностью нужно следить наиболее тщательно.

- Гидрометеорологическая обстановка будет ежедневно уточняться прогнозами, а при угрозе возникновения опасных явлений - штормовыми предупреждениями, - добавили синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды в Краснодаре на зиму 2021-2022: ждать ли снега и морозов

«КП» – Кубань» узнала прогноз погоды в Краснодаре на зиму 2021-2022 (читайте далее)