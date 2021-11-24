Путешествие за снимок!

Людмила Потаенко получила наибольшее количество голосов - это и принесло ей победу. Фото: Евгения СОРОКА

До чего порой прекрасно отключить будильник, никуда не спешить и наслаждаться каждым мгновением, проведенным с семьей и друзьями. Тепло фотографий, сделанных в отпуске, позволяет нам снова и снова возвращаться туда. Именно такой альбом со снимками решила собрать «Комсомольская правда».

С фантазией и энтузиазмом

Главная идея конкурса – показать наглядно, как вы ждете отпуск. Мы надеялись, что у каждого участника найдутся подходящие кадры. А если нет, то сделать постановочное фото не составит труда. Для этого нужны лишь фантазия, энтузиазм и желание!

И мы не ошиблись! Фотоконкурс «Мой отпуск» вдохновил многих любителей яркий снимков заявить о своем отдыхе и умении сделать удачный кадр. Взрослым помогали осуществить задуманное дети — вот, что значит командная работа!

Больше месяца «Комсомолка» собирала снимки, которые присылали из разных уголков России, а затем запустила голосование. Борьба была нешуточная, но читатели сделали свой выбор.

Командный дух

Лидером народного голосования стал снимок Людмилы Потаенко. Она работает с приемными семьями Тимашевского района, ежедневно общается с детьми и взрослыми, оказывает им психологическую поддержку.

Кадр, сделанный на качелях на фоне моря в Приморско-Ахтарске, поддержали 5044 человека.

Победный снимок был сделан в Приморско-Ахтарске.

- Мне показалось, что это новая достопримечательность добавит снимку легкости, воздушности, поэтому и заявила это фото на конкурс, - рассказывает Людмила Потаенко. - За победу я, конечно, благодарю свою группу поддержки. До сих пор не могу поверить, как много людей откликнулись на мою просьбу. За меня ежедневно голосовали коллеги, друзья и просто знакомые. Поддерживали меня и дети. Вот что значит командный дух!

В пресс-центре «КП» прошло награждение нашей победительницы. Мы вручили ей путевку в Ялту, где она остановится в отеле с аквапарком «Атлантида».

- В Крыму я уже была, правда, мы отдыхали в Ливадии. А вот Ялту посмотреть толком не удалось, в этот раз наверстаем упущенное, - улыбается Людмила. - Так совпало, что приз стал подарком для нашей семьи. У нас с мужем Игорем годовщина — мы 20 лет вместе. А в следующем году у меня еще и юбилей. Поэтому я очень рада, что победила!

КСТАТИ

Кто получил номинацию «Краса курортов 2021 года»

Еще одна участница конкурса, Елена Гордова из Саратова, получила приз. Ей досталась номинация «Краса курортов 2021 года» от нашего генерального партнера конкурса. По словам компании «Мейер», идея конкурса вдохновила многих. Отличный отдых напрямую зависит от настроения человека и, конечно же, здоровья. Это отражается не только на внутреннем состоянии организма, но и на внешнем виде. Поэтому в компании хотели порадовать еще одного участника конкурса. Выбор был единогласным – ведь фото Елены излучает невероятную энергетику. Поэтому решено поддержать ее яркую и лучезарную внешность.

Елена Гордова выбирала фотографию для конкурса вместе с коллегами.

- Для меня это номинация стала неожиданной, но очень приятной, - признается Елена Гордова. - Участвовать в конкурсе уговорили подруги на работе, вместе с ними выбирала и снимок, который отправила на сайт. Словом, девчонки не прогадали - кадр оказался удачным!

«Красе курортов 2021 года» отправили годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей. Всем известно, что внешность зависит от внутреннего состояния организма. Но порой на нее негативно влияют стрессы на работе, недосыпы и перекусы на бегу. Уход, увы, дает лишь временный эффект. Ситуацию может усугубить и дефицит витаминов. Истощение внутренних ресурсов моментально сказывается не только на здоровье, но и на внешнем виде. Потому залог красоты и хорошего самочувствия любой женщины - правильный выбор витаминного комплекса. В этом плане «Красавит» сочетает передовые медицинские разработки.

«Красе курортов 2021 года» отправили годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.

Для максимального усвоения и пользы состав разработали с учетом последних научных открытий. Ученые уверены - кожа и волосы должны насыщаться полезными веществами изнутри. Всего 1 таблетка «Красавита» в день обеспечивает организм девятью минералами и 12 витаминами.