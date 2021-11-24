СК: топ-менеджеров «Газпрома» в Краснодарском крае подозревают в коммерческом подкупе

Задержаны директора четырех филиалов и гендиректор подразделения

В отношении генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева возбуждено уголовное дело. Под следствие попал и заместитель в акционерном обществе Александр Савостьянов.

Также уголовные дела завели на заместителей директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого.

Все руководящие лица подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

- Руководители подразделения и филиалов в Краснодарском крае незаконно брали деньги с предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям. Также за вознаграждение сотрудники согласовывали акты ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории всей Кубани. Общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 млн рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Начальство с замами задерживали сотрудники региональных ФСБ и МВД. В настоящее время правоохранители ходатайствуют перед судом, чтобы на время расследования всех заключить под стражу.

"Комсомольская правда" - Кубань" попыталась позвонить главному фигуранту дела Алексею Рудневу, чтобы узнать его позицию, но все телефоны оказались выключенными.

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