Кадеты уже не те: появилось видео, как школьники спецклассов на Кубани общаются между собой

Школьники ругаются матом, как грузчики

Кадеты уже не те! В школе №27 Мысхако набирает обороты скандал по поводу издевательств над школьниками. Однако, как выяснилось, помимо все прочего, нормой среди учеников казачьих классов стали оскорбления и мат.

Один из таких конфликтов попал на видео. Мальчик в форме кадета сыплет ругательствами в адрес одноклассницы и называет ее буквально падшей женщиной.

- Видимо, это норма разговора дома, раз такое себе позволяет мальчишка, учащийся 5-го класса, - обсуждают между собой родители скандальное видео. - Принадлежность к кадетству, выходит, отнюдь не означает наличие высокой культуры и чести.

Напомним, родители обратились в полицию и к руководству школы, чтобы разобраться с поведением пятиклашек.

- Дети поставлены на учет. Идет абсолютный контроль со стороны классных руководителей. В туалетах школы во время уроков организовано дежурство, - директор учебного заведения Наталья Полянская не скрывает, что тоже потрясена случившимся.

Но отчислить пятиклассников из школы она не может.

Свою проверку в школе № 27 начали в прокуратуре Краснодарского края.