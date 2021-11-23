«Первоклашек просили раздеться»: родители в Новороссийске требуют избавить школу от малолетних мучителей, унижающих их детей

Первоклассники столкнулись с жестокостью старших учеников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из средних школ Мысхако скандал. Ученики первого класса пожаловались родителям на издевательства ребят постарше. Оксана вспоминает, как в начале ноября сын Андрей (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены) пришел из школы сам не свой. Обычно болтливый первоклашка в этот раз буркнул любимой маме что-то невнятное и ушел в свою комнату. Материнское сердце почуяло неладное. Женщина разговорила сына и пришла в ужас.

- Уже ближе к вечеру, когда я позвала ребенка к ужину, он рассказал историю про мальчиков в туалете. Он стоял в туалете, подошли мальчики из 5-го класса и задали ему вопрос – какой-то у тебя странный половой орган, но только слово было гораздо грубее, и попросили показать поближе, - подробности этого не рядового школьного конфликта и слушать тяжело, но Оксана продолжает. - Мой ребенок отказался и попросил их отойти, тогда они его избили и закрыли в кабинке туалета.

Андрей смог перелезть через стенку туалетной кабинки и побежал к учителю, по дороге встретил одноклассника Сему, попросил его не ходить в туалет, тот не послушался. В итоге через некоторое время уже двое потерянных первоклассников стояли перед классным руководителем и сбивчиво пытались рассказать, что же с ними произошло в школьной уборной.

- Мальчики ко мне подошли и рассказали. Я им ответила – не ходите пока в этот мужской туалет, ходите в женской на другом этаже. Вечером уже мне позвонили родители учеников и рассказали подробности, о которых я не знала. Да, я была не в курсе, что ситуация была такая, - учительница начальных классов Ульяна Немкина оправдывается и говорит, что Андрей и Сема скрыли от нее некоторые самые неприятные моменты общения с их мучителями.

Уже на следующий день школа была похожа на разворошенный пчелиный улей. Шокированные произошедшим родители пришли на прием к директору образовательного учреждения. Среди учеников начался поиск пятиклассников, которые избили первоклашек в туалете. Перепуганные семилетки путались в показаниях и несколько раз ошиблись, указывая на тех или иных школьных хулиганов. Как оказалось, все это время они находились под прессингом своих обидчиков. Более того, подростки вызвались помогать родителям детей в поисках виновников конфликта, а сами в это время показывали кулаки Андрею и Семену, если те вздумают проболтаться. Правда вскрылась только через несколько дней.

- Дети поставлены на учет. Идет абсолютный контроль со стороны классных руководителей. В туалетах школы во время уроков организовано дежурство, - директор учебного заведения Наталья Полянская не скрывает, что тоже потрясена случившимся. Но отчислить пятиклассников из школы она не может.

Между тем выяснилось, что эта парочка уже и ранее преследовала и донимала учеников помладше и одноклассников. Дочь Кристины в прошлом году училась с Максимом и Никитой в одном классе. Девочка рассказала маме, что ребята приносили телефоны с картинками для взрослых, приставали к одноклассницам и оскорбляли их. Когда атмосфера в классе накалилась до такой степени, что родители потребовали выгнать хулиганов из школы, их перевели в другой класс. Однако выводов подростки, похоже, не сделали.

- Да все дети в этой школе обижают тех, кто помладше. Это всегда так было. Вообще, там много нарушений в школе. Электронные сигареты дети продают друг другу. Ну просто в этот раз с первоклассниками… Ну просто шутка не удалась, - так в разговоре с «КП»-Кубань» Дмитрий попытался объяснить поведение сына, а он отец одного из мальчиков.

Мужчина уверил, что дома с сыном Никитой была проведена серьезная воспитательная беседа. В наказание он лишил непослушного наследника интернета.

В это непростое дело уже вмешались правоохранительные органы. Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, их сотрудники сейчас проводят проверку в школе № 27. В администрации Новороссийска ответили, что тоже ждут результатов работы полицейских.

- Сотрудники полиции сейчас проводят проверку всех данных, изложенных родителями. Только после того, как полицейские закончат работу, будет дана оценка сведениям и действиям всех участников, - рассказал глава управления по делам несовершеннолетних Евгений Титков.

Родители первоклашек выдвинули ультиматум – обидчики их сыновей должны быть переведены в другую школу. Как объяснили в семьях пятиклассников, они хотели это сделать, но для Никиты и Максима нигде не нашлось мест. Поэтому мальчики после недельного перерыва снова вернулись в свой класс и в свою школу.

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