Три пули в плечо: в Абхазии обстреляли маршрутку с пассажирами, водитель получил ранения

Неизвестный обстрелял маршрутку в Абхазии. Фото: Василий ВАХРИН

Утром 24 ноября на региональной трассе около села Хипста неизвестный открыл огонь по микроавтобусу с пассажирами. 52-летний водитель получил три пули в плечо и доставлен в больницу.

- Остальные находившиеся в салоне люди не пострадали, - сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

Позже правоохранители нашли сгоревшую «четырнадцатую» с краснодарскими номерами в селе Звандрипш Гудаутского района. По предварительным данным, именно с нее произвели выстрелы. Сейчас личность подозреваемого установлена, но в интересах следствия не разглашается.

- В настоящее время сотрудниками МВД проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого в совершении данного преступления, - отметили в республиканском МВД.

Находились ли в маршрутке россияне, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больницу Сочи доставили двух туристов, которых ранили во время стрельбы в Абхазии

Мужчина, который открыл огонь в ресторане, взят под стражу (подробности)