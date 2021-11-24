«Я просто вижу каждый день, как умирают непривитые»: врач в Краснодаре объяснила, почему подписала письмо к известным антиваксерам в стране

Медики обратились к антипрививочникам

Замглавного врача ККБ №1 Зоя Татаринцева стала соавтором Открытого письма одиннадцати медиков страны, обратившихся к известным политикам и артистам с предложением посетить "красную зону". Она объяснила, почему решилась на такое обращение.

- Потому что я каждый день вижу, как умирают люди, которые не сделали прививку вовремя,. - заявила врач в эфире радио "Комсомольская правда" в Краснодаре.

Зоя Татаринцева. Фото: ККБ№1

Среди тех, к кому взывают врачи - лидер КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, а также певец Юрий Лоза, актер Егор Бероев.

Большинство из адресатов - активные антипрививочники, транслирующие свою позицию в широкие народные массы.

- Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем, - говорится в письме. - Но, учитывая то, сколько людей вас читают, прислушиваются, смотрят, мы готовы уделить время для экскурсии по "красной зоне". Может, это поможет вам изменить свою позицию по поводу прививок, и люди станут меньше умирать.

Медики, включая краснодарского и сочинского врачей, оставили антиваксерам телефон, чтобы те могли записаться на экскурсию по "красной зоне".