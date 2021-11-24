Инвалиду из Краснодарского края, смастерившему специальный «лифт» для жизни без пандусов, подарили новую коляску

Александр Юдин теперь у всех на устах Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Александр Юдин – инвалид-колясочник из Тимашевска Краснодарского края – живет на верхнем этаже трехэтажного дома. Для того чтобы быстрее спускаться на улицу, мужчина использует рукодельный «лифт». Он его смастерил сам, устройство похоже на маленький подъемный кран – вверх-вниз поднимается и опускается по велению радиопульта трос с крючками, которые Александр цепляет за каркас инвалидного кресла. В один из таких моментов, когда тимашевец поднимался в сою квартиру, его неожиданно снял на камеру местный житель и выложил в соцсети. На следующее утро Александр Юдин проснулся знаменитым – видеоролик распространили по всей стране. К мужчине приехал мэр Тимашевска Николай Панин, заместитель прокурора Тимашевского района, а также социальные службы.

Инвалида все здесь называют железным человеком Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

На все предложения об оказании социальной помощи Александр Васильевич отказался, попросив лишь у мэра приобрести для него новую инвалидную коляску.

Николай Панин пообещал, что постарается помочь. Спустя неделю новую коляску доставили из Москвы в Тимашевск. Проспонсировал мероприятие депутат горсовета Денис Черниговский. – История Александра Юдина обрела федеральную известность, внимание к ней привлечено и руководством региона, и ведущими СМИ страны. Ситуация с его доступом в квартиру обсуждается, задействованы различные ведомства. Рассматриваются разные варианты, в том числе обмен жилья на более доступное. Отмечу, что конкретного решения пока не принято, поскольку у местного органа власти нет полномочий по переселению, наши юристы изучили этот вопрос, – отметил в разговоре с «Комсомольской правдой»-Кубань» Николай Панин. К тому же сам Юдин неоднократно заявлял, что так жить ему комфортно и подъемник его – весьма надежное устройство, так как мужчина, будучи электриком и крановщиком, смастерил его сам. Да и быть привязанным к кому-либо со своими ограничениями не хочет: когда ему нужно – сам спускается и едет по своим делам. Александр, кстати, водит машину. Мужчина поблагодарил мэра и депутата и рассказал, что новую инвалидную коляску все же немного усовершенствует – сделает удобной для себя. Кроме того, решился и вопрос о пересмотре группы инвалидности – в этом помогла прокуратура. – Вопрос обеспечения доступности поставлен на контроль в прокуратуре Тимашевского района, по инициативе которой Александру Юдину проведены медицинские обследования и обеспечено направление на медико-социальную экспертизу. В результате установлена вторая группа инвалидности, что, в свою очередь, предоставило гражданину дополнительные социальные гарантии, – прокомментировала «Комсомольской правде»-Кубань» заместитель прокурора Тимашевского района Тамара Михайлиди.

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