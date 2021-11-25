В Сочи пьяному водителю BMW, устроившему смертельное ДТП, дали 5,5 года колонии

Водитель на большой скорости протаранил ограждение

В Сочи вынесли приговор водителю BMW, виновному в ДТП с погибшим пассажиром. Устроившего смертельную аварию пьяного владельца приговорили к 5,6 года колонии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Трагедия произошла в марте этого года. Водитель иномарки, перед тем как сесть за руль, выпил. Когда авто передвигалось по улице Костромской села Молдовка, мужчина нажал на газ и, превысив скорость, не справился с управлением. Автомобиль занесло настолько, что он с большой силой протаранил забор. В это время на заднем сиденье находился пассажир, который стал жертвой ДТП и от полученных травм скончался на месте.

Обвиняемый водитель полностью признал вину и возместил моральный и имущественный ущерб. Однако суд счел необходимым отправить мужчину для исправления в колонию.

- Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев и запрета на вождение сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.