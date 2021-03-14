В Сочи автомобиль BMW влетел в металлическое ограждение

Авария в Сочи. Фото: ГИБДД Сочи

13 марта в 23:30 в Адлерском районе Сочи, недалеко от аэропорта белый автомобиль BMW влетел в металлическое ограждение.

- По предварительным данным, водитель, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением автомобиля, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, - сообщил сайту «КП»-Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Авария в Сочи. Фото: ГИБДД Сочи

В результате аварии погиб пассажир, который находился на заднем сидении иномарки.

А в Краснодаре 14 марта утром на улице Беговой загорелся автобус. Все пассажиры успели покинуть салон. Видео, как говорит автобус, появилось в сети.

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