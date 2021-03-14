Видео горящего пассажирского автобуса в Краснодаре 14 марта 2021

Фото: ЧП-Краснодар

Появилось видео, как горит пассажирский автобус в Краснодаре 14 марта 2021. Он вспыхнул на улице Беговой и сгорел полностью в считанные минуты. Пассажиры успели покинуть салон, а вот причина возгорания сейчас выясняется.

Видео, как горит автобус, сняли очевидцы. На кадрах видно, что огнем охвачена вся машина. Сначала люди говорили, что пожарные не приехали и автобус потух сам после того, как весь сгорел. Однако сайту «КП»-Кубань» сообщили, что пожарные на месте работали.

- Автобус тушили 8 сотрудников МЧС, - сообщил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. – Пожарные прибыли к месту ЧП в 09:18. А в 09:32 огонь полностью потушили. На месте работали 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Никто не пострадал, пассажиры успели покинуть салон.