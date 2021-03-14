В Краснодаре на улице Беговой сгорел автобус

Фото: ЧП-Краснодар

Автобус загорелся в Краснодаре на улице Беговой. Он резко вспыхнул и весь сгорел буквально за считанные минуты.

- К месту возгорания пожарные прибыли в 09:18, - сообщил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Происходило горение пассажирского автобуса на площади 35 квадратных метров. Через четыре минуты огонь локализовали. Еще через пару минут ликвидировали открытое горение. А полностью огонь потушили в 09:32.

Автобус тушили 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Никто не пострадал, пассажиры успели покинуть салон. А ночью в Краснодаре сгорела крыша многоквартирного дома на улице Красной. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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