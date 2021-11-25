«Напишите пару строк»: жильцы Новороссийского Дома престарелых получают письма со всей страны

"Письма добра" летят со всей станы в Новороссийский Дом престарелых. Фото: скриншот видео novorosdipi

В Новороссийский дом престарелых почти месяц летят письма со всей страны. Пожилые люди, как в далекой молодости, получают конверты, а потом бережно их вскрывают. На листах – теплые слова поддержки и детские рисунки. Адресаты сначала удивляются – почему незнакомые им люди отправили письмо. А потом узнают, что стали участниками акции «Письма добра».

- У нас есть одинокие люди, которым не хватает общения. Многие из них старой закалки и не пользуются гаджетами. Поэтому мы решили, что им будет интересно получать настоящие бумажные письма, хотели разнообразить им жизнь, чтобы они не замыкались в себе и, может, нашли новых друзей, - рассказала «КП»-Кубань культорганизатор Ольга Орлова.

Среди получателей добрых писем оказалась Маиса Константиновна. Она с сыном-инвалидом поселилась в Новороссийском Доме престарелых после смерти мужа, поняла, что не справится одна. Сама женщина перенесла онкологию, но до сих пор активна и не теряет чувства юмора. Шутит, что еще может выйти замуж. Для пенсионерки получение письма – настоящее событие. Ей написала девочка-школьница, а теперь Маиса Константиновна готовит ответное письмо.

- Обязательно напишу, но, конечно, хотелось бы с ней лично познакомиться, - делится пенсионерка.

Письма новороссийским старикам уже написали жители Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. На призыв откликнулись также с Урала и Сибири. Одно послание было из Германии.

- Мы не ожидали, что будет столько откликов. Один человек из нашего учреждения даже посылку получил, - отметила Ольга Орлова. - Надеемся, что общение завяжется и принесет радость как получателям, так и отправителям писем.

Отправить письмо, открытку или посылку может любой желающий. Ведь внимания людям, живущим в казенных стенах, зачастую не хватает, а пара строчек может ободрить любого.

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