Дорожники начали строить мост, который разгрузит трассу к Черному морю

Пролеты моста. Фото: "Автодор"

Мост через реку Дон строят на новом участке обхода Ростова-на-Дону. Он станет главным инженерным сооружением дороги. Планируется, что новая трасса будет частью скоростного пути от Питера до Черного моря, в частности, до Крыма и Сочи.

- На Аксайском обходе возводится пять мостов. Они появятся через реки Дон, Аксай, Черкасская, озеро Монастырское и пойменный мост, - сообщил в пресс-службе «Автодора».

Новый четырехполосный скоростной участок автомагистрали будет включать три транспортные развязки, восемь путепроводов, два надземных пешеходных перехода на пересечении с действующей трассой М-4 «Дон», подъездом к Новочеркасску и автодорогой Аксай – Большой Лог – Новочеркасск.

Также в скором времени приступят к строительству нового обхода Краснодара. Дорога пройдет от станицы Пластуновской через Новотитаровскую к Марьянской.

Автомобилисты на пять часов сократят время в пути из центральной части России к Сочи и Крымскому мосту. Скоростная трасса избавит водителей от пробок на подъездах к крупным городам. Обходы Краснодара и Ростова планируется открыть в 2024 году.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что продолжается строительство еще одного участка трассы, который станет частью транспортной оси Север – Юг, от Краснодара до Керченского моста, она называется А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк.

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