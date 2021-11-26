Судью, известного строительством скандального магазина на Кубани, понизили в должности

Кирилл Фойгель. Фото: судьироссии.рф

Квалификационная коллегия судей уволила с должности председателя районного суда в Краснодаре Кирилла Фойгеля. Он возглавлял аппарат в Первомайском суде несколько лет.

- Судья подал заявление о прекращении его полномочий в качестве председателя Первомайского районного суда. И коллегия с этим согласилась, - сообщила "КП" - Кубань" руководитель Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова.

При этом Кирилл Фойгель сохранил свой статус действующего судьи.

Напомним, год назад с его именем был связан скандал по поводу перевода 450 квадратов земли под строительство магазина в Краснодаре. Тогда мэрия Краснодара разрешила возводить магазин, да еще и увеличить площадь застройки, председателю Первомайского районного суда Краснодара Кириллу Фойгелю. А само постановление - это разрешение судье возводить на участке магазин.

Постановление администрации Краснодара

То, что участок принадлежит именно Кириллу Фойгелю, подтверждала и выписка из Единого государственного реестра недвижимости. По этому документу в феврале 2018 года судья стал собственником участка на улице МОПР/ ул. Дербентская, 44/15.

Однако позже судья заявил, что ничего не планировал на земле возводить, а землю получил в наследство.

Изменение же вида разрешенного использования земли необходимо было ему для того, чтобы в дальнейшем этот участок продать. И это законом не запрещено.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Краснодарский судья получил разрешение перевести землю под строительство магазина

Но ничего возводить на участке, доставшемся в наследство, не собирается (подробнее)