«Мы измерим вам температуру и заставим надеть маску»: в школе на Кубани, куда ворвался озверевший родитель, все знают о безопасности детей

Мужчина вошел в школу и схватил ребенка. Фото: скриншот видео

Школы в стране, как казалось, стали неприступной крепостью. После трагедии в Беслане учебные заведения повсеместно обнесли высокими ограждениями и поставили на ворота замки. Убийства в казанской школе и расстрел студентов колледжа в Керчи заставили еще тщательнее отбирать сотрудников на КПП. Теперь охранять детей призваны профессиональные охранники, чоповцы. Более того, это принято на законодательном уровне.

Но случай в пятой школе Слявянска-на-Кубани заставляет думать, что во всех этих золотых стандартах все же имеются бреши. 19 ноября в школу вошел мужчина и накинулся с оплеухами на обидчика своего пасынка.

- Мой мальчик рассказывает, что в тот день на последнем уроке физкультуры мой сын с его пасынком поругались. В раздевалке одноклассник начал клеить наклейки-ценники на всех мальчиков, потом кидаться спортобувью, началась словесная перепалка. Сын назвал его лохом, потом оделся и стал выходить из школы. В этот момент зашел отчим одноклассника, прижал моего сына к стене и нанес несколько ударов по лицу, - говорит мама ученика Анна Ковтун.

На кадрах видно, как мужчина в синей куртке беспрепятственно входит в холл школы и хватает мальчика. Ему навстречу устремляется женщина, как потом выясняется, сторож. Но предотвратить конфликт ей не удается.

К слову, при разговоре с корреспондентом "КП" руководство школы в Слявянске-на-Кубани пригласило лично проверить безопасность детей. Несмотря на ЧП, здесь уверены, что это единичный случай, а не недосмотр.

- Мы измерим вам температуру тела на входе, встретим вас в масках, - пояснила "КП" - Кубань" завуч по воспитательной работе.

На вопрос, почему то же самое не получилось сделать с разъяренным родителем, педагог ответила:

- Произошло это потому, что охранник-чоповец уже сменился, пришла ночной сторож, которая остановила негодующего отца. Но надо понимать, что он был настроен решительно и не реагировал на ее требования, - пояснила она "КП" - Кубань".

Надо сказать, по заявлению матери мальчика Анны Ковтун уже начали проверку в полиции.

- По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП" - Кубань" в ГУВД по Краснодарскому краю.