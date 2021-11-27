Взрыв газового котла в Краснодарском крае 27 ноября 2021: главное Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Взрыв газового котла в Краснодарском крае 27 ноября 2021 случился в полдень. Он прогремел в переулке Кубанский в Армавире.

За секунду стена жилого дома превратилась в груду кирпичей. Хлопок был такой силы, что оконные рамы улетели на пару метров, стекла – еще дальше.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По предварительной информации, причиной взрыва газового котла в Краснодарском крае 27 ноября 2021 стала разгерметизация оборудования. Из-за нее случилась вспышка, которая привела к обрушению стены на первом этаже.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате взрыва газового котла в Краснодарском крае 27 ноября 2021 никто не пострадал. Местные жители отделались легким испугом.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Обследование жилого дома завершено, по результатам установлено, что здание повреждений не имеет, – рассказали КП – Кубань в ведомстве.

Отметим, что после взрыва газового котла в Краснодарском крае 27 ноября 2021 спасатели эвакуировали 50 человек. Всего в доме прописано 56 местных жителей, включая 6 детей.

После завершения работ люди вернулись в свои квартиры. Взрыв газового котла в Краснодарском крае 27 ноября 2021 повредил одну квартиру – на первом этапе. Здесь проживал один человек. На время ремонта он переедет к родственникам.

Ликвидацией последствий взрыва газового котла в Краснодарском крае 27 ноября 2021 занимались от РСЧС 35 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 5 единиц техники.

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На месте работают спасатели (подробнее).