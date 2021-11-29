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Общество29 ноября 2021 10:30

Пригородные поезда направления Туапсе – Белореченская - Майкоп продолжат работу в прежнем режиме с 1 декабря

На участке досрочно завершили ремонт путей
Светлана ОВДЕЙ
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На участке досрочно завершили капитальный ремонт Фото из архива КП

На участке досрочно завершили капитальный ремонт Фото из архива КП

С 1 декабря возобновится движение поездов на направлении Туапсе – Белореченская – Майкоп. На участке накануне досрочно завершили ремонт путей, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Изменения на участке ввели с 13 октября этого года. Здесь проводили капитальный ремонт пути в Среднем и Малом петлевых тоннелях. В это время поезда дальнего следования перенаправили на направление Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе, а электрички перевозили пассажиров от Туапсе до Кривенковской и от Белореченской до Гойтха.

Благодаря досрочно завершенному ремонту составы пригородного движения продолжат работать по прежнему графику. Поезда по направлению Туапсе – Белореченская – Майкоп начнут работу уже с 1 декабря.

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