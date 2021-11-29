Отметки рухнут на 20 градусов: Суровый фронт с моря собьет тепло в Краснодарском крае

На Кубани идет похолодание Фото: Иван ПРОХОРОВ

Невероятно теплая погода, которая установилась на Кубани, приятно порадовала всех, кто решил провести выходные на прогулке. На курортах многие даже позволяли себе позагорать - солнце припекало, как летом. Хотя в Новороссийске уже 28 ноября начинал набирать обороты норд-ост. В начале рабочей недели этот ураганный ветер почувствовали и жители Краснодара. Именно его порывы пригонят тучи, которые выльют на Краснодарский край немереное количество осадков. По крайней мере, об этом предупреждают синоптики.

- Нынешние 20 градусов обуславливаются затоком тепла, который идет с юга, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Это всего лишь гребень тепла, на котором временно оказалась Кубань. Из-за того, что повышение температуры было кратковременным, рекорд побит так и не был. Хотя такая прекрасная погода была в Краснодаре в этот день 11 лет назад.

Но уже скоро в регионе будет бушевать стихия. Суровые фронты, по словам метеоролога, надвигаются на Кубань с запада. Вот только по пути они сделают небольшой вираж над Черным морем. Это и станет причиной непогоды в Краснодарском крае.

- Поэтому мы ждем сильные осадки. Причем прогнозируем их практически на всей территории региона, - добавляет Юлия Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи пройдут сильные ливни с грозами, шквалистым усилением ветра до 22-27 м/с.

- На реках возможны подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - говорят в Краснодарском гидрометцентре. - В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков.

А в это время в Красной Поляне дождь начнет переходить в мокрый снег.

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