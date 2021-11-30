«Встречка? Не видел!»: в Краснодаре инспектор ДПС закрывал глаза на нарушения, за которые водителям грозило лишение прав

Брал ли сотрудник еще и взятки, выясняется.

В Краснодаре сотрудника ДПС заподозрили в злоупотреблении своими полномочиями. 44-летний старший лейтенант полиции Егор Кравцов (имя и фамилия изменены - Авт.) в октябре попал в поле зрения силовиков. Кто-то пожаловался на то, что правоохранитель свои обязанности выполняет недобросовестно. Мол, не раз отпускал нарушителей, пожурив их просто на словах, хотя должен был выписать протокол.

Чтобы проверить это, в полиции просмотрели записи видеорегистратора в патрульном автомобиле, на котором и дежурил инспектор. В итоге только за рабочую смену насчитали пять нарушителей, которых инспектор отпустил.

Так, на одной видеозаписи зафиксировано, как водитель японской малолитражки выехал на встречку.

- Его остановили, но переговорив с инспектором ДПС, водитель продолжил движение. Административный материал за «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» не составлялся. Хотя по закону водителя могли лишить водительских прав, - говорит сайту «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В тот же день еще четыре аналогичных случая попали в объектив камеры видеорегистратора.

Старшего лейтенанта полиции подозревают в «Злоупотреблении должностными полномочиями», а также в «Превышении должностных полномочий».

Сейчас назначена служебная проверка. Отпускал ли сотрудник ДПС нарушителей по доброте душевной или брал за это деньги — это предстоит выяснить.

Сам Егор Кравцов в органах внутренних дел служит с мая 2006 года и ранее в его личном деле никаких пометок не было.

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