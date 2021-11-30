Ураганный ветер и шестиметровые волны: на Сочи надвигается сильный шторм

В Сочи прогнозируют шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

В первый день зимы, 1 декабря 2021 года, Сочи накроет ураган. Глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на курорт надвигается непогода.

- Сочи ждут ливни и штормовой ветер до 35 м/с, - сообщил РИА-новости Роман Вильфанд. - В Туапсе будут 6-метровые волны.

Ветер, больше 30 метров в секунду, считается ураганным. Поэтому на курорте уже работает оперативный штаб, который следит за погодой. Наготове и техника, которая в любое время сможет выйти расчищать улицы от поваленных деревьев.

- 1 декабря 2021 года на территории Сочи прогнозируется очень сильный ветер, на участке Магри – Веселое ожидается сильное волнение моря, - говорят в мэрии курорта. - Для координации всех сил и средств и немедленного реагирования на резкое изменение погодных условий круглосуточно работает муниципальный оперативный штаб. Жителям и гостям Сочи рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями. При возникновении происшествий населению необходимо звонить по номеру 112. Последний день осени выдался дождливым и в Анапе. Здесь из-за сильного ливня оказались подтопленными улицы, движение затруднено. - Осадки над Анапой понемногу идут на спад, - сообщили в МЧС региона.

А ночью, 1 декабря, синоптики прогнозируют в порту Туапсе сильный тягун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильный ветер снес крышу хостела в Сочи

В Сочи объявили экстренное предупреждение. На курорте прогнозируют сильные дожди и шквалистый ветер, от которого уже пострадали некоторые постройки.

Так, например, накануне вечером в одном из хостелов Сириуса ураганом снесло крышу. Конструкция, не выдержав силы порывов ветра, слетела со здания. В это время в хостеле находились люди. В результате пострадавших от стихии не оказалось (продолжение)