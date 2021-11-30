Сильный ветер снес крышу хостела в Сочи

Порывами ветра снесло и аэрарий Фото: @nina_os90

В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде. На курорте прогнозируют сильные дожди и шквалистый ветер, от которого уже пострадали некоторые постройки.

Так, например, накануне вечером в одном из хостелов Сириуса ураганом унесло крышу. Конструкция, не выдержав силы порывов, «слетела» со здания. В это время в хостеле находились люди. В результате пострадавших от стихии не оказалось.

А днем ветер бушевал на пляже в имеретинской низменности. Порывы были настолько сильными, что на территории разрушило аэрарий. Сильный ветер повалил конструкцию.

Напомним, в Сочи объявлено экстренное предупреждение о непогоде. С 30 ноября по 2 декабря на курорте ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, возможно формирование смерчей.