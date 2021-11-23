«31-е уже в дефиците»: Новогодние праздники на курортах Краснодарского края отметит полстраны

Больше всего туристов ожидается на горнолыжных курортах. Фото: пресс-службы администрации Сочи

Краснодарский край на новогодние праздники ожидает почти 400 тысяч туристов. Уже сейчас активно бронируются отели и гостиницы в Сочи, Анапе, Геленджике. Соцсети вовсю пестрят предложениями с праздничными программами. Отдыхающим обещают номера у моря, фуршеты с лучшими ведущими и диджеями, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, фантастические шоу со сказочными героями и многое другое.

"Комсомолка" узнала, во сколько обойдется отдых на Новый год и Рождество на курортах края и насколько сложно забронировать номер в отеле или гостевом доме в условиях ковидных ограничений.

Курортные города уже вовсю украшают к новогодним праздникам

31-е – в дефиците

Сложностей в бронировании номеров на новогодние праздники в Краснодарском крае практически нет. Заходишь на сайт интересующего отеля, выбираешь дату заезда – и вуаля – пакуешь чемоданы на встречу к зажигательным выходным.

Но есть одна деталь – 31 декабря во многих отелях городов-курортов Краснодарского края уже забронировано. Пять презентабельных отелей подряд на это число показали - доступных номеров на это число нет. По телефону администратор отвечает так же:

- У нас все номера на 31 декабря заняты. Многие забронированы на неделю, - отмечает сотрудница одного из отелей в Сочи.

Звоним в другой:

- На новогодние праздники апартаменты и люксовые номера забронированы. Остались стандартные и премиум, - уточняют в службе размещения.

В Геленджике и Анапе похожие ситуации, в курортных городах становятся сложнее найти свободные места в гостиницах и отелях.

Вывод: если хотите отдохнуть на широкую ногу и в роскошных условиях, нужно поспешить – такие номера на Новый год в дефиците. Туроператоры края отмечают, что обычно пик брони приходится в первых числах декабря.

В мэрии Сочи сообщили, что уже на сегодняшний день отели на новогодние праздники забронированы на 70%.

- Высокая загруженность намечается в горнолыжном кластере – 80-90%. Бронирование уже сейчас не ниже прошлого года – 70%. В основном туристы выбирают отели с системой «все включено» 4 и 5 звезд, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации курорта.

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Что по цене

В отеле 4 звезды в Сочи на новогодние праздники можно отдохнуть от 50 тысяч рублей. Такую сумму нужно будет выложить за стандартный номер на двоих за 8 дней (7 ночей). Дома отдыха на курорте принимают дешевле – от 30 тысяч за неделю. Вот только за мероприятия, которые организовываются в саму новогоднюю ночь, придется доплатить.

Например, новогодний вечер в банкетном зале одного из отелей 31 декабря с 19:00 до 23:30 обойдется в 10 тысяч рублей на одного взрослого. В программу мероприятия входит выступление одной из самых известных кавер-групп Краснодара Bumster Band и лучшего ведущего юга России Дмитрия Жукова, Дед Мороз и Снегурочка и танцы под самые популярные хиты всех времен.

В других отелях Сочи в среднем праздничные вечера выливаются в такую же цену.

Зимние каникулы в отеле Анапы с таким же количеством звезд обойдутся от 48 тысяч рублей на двоих. Столько стоит стандартный номер на двоих за 8 дней (7 ночей).

Есть пансионаты в Анапе с новогодними турами – предложения «все включено» на 8 дней, где учитывается и праздничный банкет 31 декабря. За полный перечень услуг придется выложить около 120 тысяч.

Есть НО

Если отели и гостиницы на курортах Краснодарского края на новогодние праздники бронируются с легкостью, это не означает, что на местах не возникнет сложностей. Все объекты размещения повсеместно напоминают – заселяем только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Такие меры будут действовать в регионе вплоть до 18 января 2022 года.

Только с QR-кодом на курортах также можно будет попасть в торговый центр, в фитнес-центр и другие общественные места. Губернатор Кубани заявил, что в крае рады только привитым туристам. Также власти отметили, что в регион можно приехать с первой вакциной, а второй укол сделать уже по приезде. Для удобства лаборатории для вакцинации на курортах сделали практически во всех отелях.

ЦИФРЫ

Краснодарский край на новогодние праздники посетят 400 тысяч отдыхающих

Больше половины от всего турпотока придется на Сочи – более 200 тысяч человек

В Анапе ожидают 34,2 тысячи отдыхающих

В Геленджик приедет 21,4 тысячи туристов

За зимний сезон регион примет около 2 млн туристов

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