В Краснодарском крае женщина выжила после удара ножом в лицо

Женщина не потеряла сознание, а сама сумела добраться до больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Врача позовите, девочки, - практически спокойным голосом звала женщина медперсонал в районной больнице.

Вышедшие на зов медсестры обомлели, когда увидели пациентку. Она была в махровом халате, который был весь в крови, а между глаз у нее торчал нож...

Эта жуткая история произошла в Апшеронске, что находится в Краснодарском крае. Обычное застолье семейной пары закончилось поножовщиной. Да такой, что можно было бы смело снимать фильм ужасов.

Случилось все на одном из домов в переулке Фурманова. Там выпивали супруги. Стопка за стопкой - муж и жена быстро опьянели и мирный разговор приобрел негативные ноты. Через некоторое время началась ссора. Сначала в ход шли оскорбления. А позже глава семейства схватился за нож, который лежал на столе, и ударил им в лицо свою благоверную.

На рентгене видно, что нож проник глубоко в голову. Фото: минздрава Кубани.

Удивительно, но женщина чудом выжила. От шока она, похоже, даже не отдавала отчет в том, что происходит. Более того, она с ножом в голове сумела самостоятельно добраться до соседей и попросить помощи.

- Пострадавшая К. поступила в 22:30 19 ноября после бытовой ссоры с мужем. Как только женщина поступила, ее тут же отправили на операционный стол, - рассказывают в минздраве Краснодарского края.

Женщине удалили нож. Длина лезвия была 25 сантиметров. Медики сначала переживали, что холодное оружие могло задеть важные органы.

- Сама операция длилась 60 минут. До извлечения ножа до конца не было понятно о поврежденных структурах - в районной больнице Апшеронска нет компьютерной томографии, уточняют медики. - Однако позже удалось уточнить травмы пациентки. У нее была повреждена носовая перегородка, левые носовые раковины, левая гайморова пазуха.

Во время операции хирурги удостоверились, что кровообращение не задето, а после того, как извлекли нож, зашили носовую перегородку.

Но врачи сумели вытащить лезвие, не повредив ткани. Фото: минздрава Кубани.

Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно, пока она находится в больнице. К выписке ее не готовят. По словам медиков, женщине предстоит ряд плановых реконструктивных операций.

Пока женщина под наблюдением медиков, ею муж сейчас общается со следователями. На него уже возбудили уголовное дело.

- 64-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство 60-летней супруги, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Как рассказали следователи, местные жители вызвали на место бригаду скорой помощи и правоохранителей. Пострадавшая была доставлена в больницу. Сейчас обвиняемый арестован.

- Расследование уголовного дела продолжается, - добавляет пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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