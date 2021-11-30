Последствия ливня в Анапе 30 ноября 2021: вода зашла во дворы, подтоплены низины

В Анапе затоплены дворы и низины

Залповый дождь, который обрушился на Анапу 30 ноября, снова обнажил проблемы с ливневой канализацией на курорте. За считанные минуты городские улицы погрузились под воду. Местные жители, возвращавшиеся с работы домой на личных автомобилях, серьезно рисковали транспортом. В некоторых местах уровень воды превышал десятисантиметровую отметку.

- На Северной вообще жесть, по колено воды! Там такой поток воды хоть на лодке плавай! – эмоционально рассказывали о ситуации на анапских дорогах водители.

Особое возмущение горожан вызвало поведение таксистов, которые взвинтили цены на свои услуги, сразу же как на побережье стала портиться погода.

- Мало того, что цены задрали, так еще и от заказов отказываются, - рассказала жительница Анапы, которая более часа не могла найти машину, чтобы уехать из затопленного центра города домой.

По информации муниципалитета вода скопилась на низинных участках улиц, а также зашла в несколько дворов по ул. Северной. Для ликвидации подтоплений выведены мотопомпы и дежурные бригады муниципальной службы спасения.

- Накануне в городе провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на базе ЕДДС в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Ситуацию на постоянном контроле держит мэр Анапы Василий Швец, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

В местах повышенной опасности дежурят бригады пожарно-спасательного гарнизона. Штормовое предупреждение продержится в Анапе еще сутки как минимум.