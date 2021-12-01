Сажал не хурму и фейхоа, а странные кустики: как агроном из Грузии создал в Сочи родину русского чая

Чайные плантации в Сочи Фото: Анна МАЕВА

Из Сочи туристы увозят на память Краснодарский чай, купив его по случаю в сувенирной лавке. Курорт - родина русского чая, брендового продукта Краснодарского края. У чая в Сочи есть свое место рождения и музей. Это дом основателя русского чая Иуды Антоновича Кошмана в предгорном селе Солохул. Здесь трепетно хранят историю первых плантаций, которые до сих пор можно увидеть.

Дом Кошмана

Все началось в 1910-м году. В один из дней в горный поселок приехал на постоянное место жительства агроном Иуда Кошман. Местные люди с удивлением заметили, что на своем участке он начал сажать не хурму и фейхоа, как и было положено в этих краях, а какие-то неизвестные растения. Самые суровые и любознательные мужики стали интересоваться, что за диковинные цветочки задумал разводить приезжий из Грузии агроном. Кошман скрывать не стал: «Чай выращивать буду!».

Кто-то поверил? Нет, конечно. И в те времена люди знали, что чай и кофе продукт заморский, произрастает на Цейлоне, в Китае и Индии, ну и в Грузии растет – на самом ее юге, где нет снега и морозца. Солохаул в этом смысле для чая был все равно, что Северный полюс, ибо зимой в этих местах всегда бывает снег.

Кошман никого не слушал и не обращал внимания на насмешки соседей. Холил и лелеял свои чайные кустики, и они прижились! На первую дегустацию солохаульского чая Кошман собрал почти всех сельчан, те попробовали и попросили поделиться ростками нового растения.

Чай собирают летом Фото: Анна МАЕВА

Нигде неизвестный крохотный поселок в горах Сочи стал родиной русского чая, слава о котором быстро перешагнула границы Сочи, а потом и России. Еще бы – это был самый северный в мире чай! Впрочем, краснодарский чай и сегодня считается самым северным на планете и в советское время был международным брендом и вечным дефицитом даже на Кубани.

- Да, расцвет чайного производства в Сочи пришелся на середину семидесятых годов прошлого века, - рассказывает «КП»-Кубань» агроном-чаевод с 20-летним стажем Аршак Согоцян. – Наш чай завоевывал медали на ВДНХ СССР, чайные совхозы были во всех районах Сочи, а на плантациях трудились целые династии чаеводов. В год сочинские плантации давали 1,5 тысячи тонн сухого чайного листа, а чайные фабрики города работали на полную мощность.

Банки чая из музея

Однако, в девяностых годах всем стало не до чая и то, что краснодарский чай удалось сохранить в первозданном виде - безусловная заслуга сочинских чаеводов, которые сберегли «настоящий, краснодарский» на своих личных участках.

О практических шагах по возрождении былой славы Краснодарского чая заговорил и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Впрочем, сразу взялись за дело - началась инвентаризация «чайных земель», по инициативе губернатора был принят закон «О развитии чаеводства на территории Краснодарского края».

Чайные плантации в Сочи Фото: Анна МАЕВА

Документ защитил пригодные для разведения чайного листа земли от застройки, в чайное дело потекли инвестиции. Например, только в 2021-м году на развитие чаеводства в Краснодарском крае выделили 7,2 миллиона рублей. Фермерам-чаеводам пообещали субсидии на закладку новых и возрождение заброшенных плантаций.

Результаты такой политики не заставили себя ждать – в Сочи собрали 344 тонны чайного листа, что на 16 процентов превысило показатели 2019-го, хотя и не дотягивает до советских урожаев.

Грамота в музее чая

Тем временем, в Сочи начали работу над актуальной картой чайных плантаций. – Краснодарский чай является визитной карточкой курорта, и для развития отрасли необходима интеграция науки и производителей,– подчеркивает глава города Сочи Алексей Копайгородский. - У ученых есть перспективные наработки по селекции, генетике чая, повышению плодородия почв. Нам нужен качественный продукт для продвижения бренда. Тем, кто будет планомерно увеличивать количество и качество своей продукции, администрация окажет поддержку…

Не случайно, об этом глава Сочи говорил в доме-музее основателя русского чая Иуды Антоновича Кошмана в Солохауле, где родился Краснодарский чай. Однако, чай для курорта – это не только профильное и историческое сельхозпроизводство. В чайных плантациях заложен потенциал развития агротуризма. Тур «на сбор чая в Сочи», безусловно, будет востребован, ибо сорвать самый северный в мире чай можно только в окрестностях Сочи. И больше нигде.

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Чтобы попасть на плантацию, надо вставать в четыре утра. С 5:00 здесь уже начинается рабочий день. В сезон сбора, который длится несколько недель, чаеводы трудятся без выходных (продолжение)