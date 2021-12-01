Фото шторма в Сочи в первый день зимы: высота волн Черного моря достигает уровня трехэтажного дома

Теперь на курорте ждут еще и снега Фото: Виктор КЛЮШКИН

Экстренные службы заступили на круглосуточное дежурство. Одна стихия сменяет другую в Краснодарском крае. Ураган на всей территории края достигал небывалой силы в 35 метров в секунду.

Синоптики снова обещают непогоду Фото: Виктор КЛЮШКИН

Многие постройки не устояли, деревья вырваны с корнем. Высота волн в море достигала шести метров.

- Это страшно красиво, конечно. Так выглядит цунами, - описывают явление жители Сочи.

Техника экстренных служб несет круглосуточное дежурство Фото: Виктор КЛЮШКИН

В районах Краснодарского края по-прежнему есть перебои с электроэнергией. Службы жизнеобеспечения в Сочи, к примеру, с ночи работают в авральном режиме.

Людей просят соблюдать меры предосторожности Фото: Виктор КЛЮШКИН

В ближайшие дни температура воздуха понизится, но до настоящих зимних морозов в Краснодарском крае еще далеко. Ночью может похолодать до -2, а днем на юге будет +6…+8 градусов. Передышка будет длиться три дня, но уже с 5 декабря вновь зарядят дожди.

Но это еще не конец. Помимо сильнейшего ветра, в крае ждут подъема уровней рек почти во всех районах, в горах Сочи лавиноопасно.

Высота волн достигает 6 метров Фото: Виктор КЛЮШКИН

Спасатели настоятельно советуют не выходить из дома или рабочих офисов без большой необходимости. Опасность сохраняется.