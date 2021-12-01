Фото шторма в Сочи в первый день зимы: высота волн Черного моря достигает уровня трехэтажного дома

Теперь на курорте ждут еще и снега
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Экстренные службы заступили на круглосуточное дежурство. Одна стихия сменяет другую в Краснодарском крае. Ураган на всей территории края достигал небывалой силы в 35 метров в секунду.
Синоптики снова обещают непогоду
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Многие постройки не устояли, деревья вырваны с корнем. Высота волн в море достигала шести метров.
- Это страшно красиво, конечно. Так выглядит цунами, - описывают явление жители Сочи.
Техника экстренных служб несет круглосуточное дежурство
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В районах Краснодарского края по-прежнему есть перебои с электроэнергией. Службы жизнеобеспечения в Сочи, к примеру, с ночи работают в авральном режиме.
Людей просят соблюдать меры предосторожности
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В ближайшие дни температура воздуха понизится, но до настоящих зимних морозов в Краснодарском крае еще далеко. Ночью может похолодать до -2, а днем на юге будет +6…+8 градусов. Передышка будет длиться три дня, но уже с 5 декабря вновь зарядят дожди.
Но это еще не конец. Помимо сильнейшего ветра, в крае ждут подъема уровней рек почти во всех районах, в горах Сочи лавиноопасно.
Высота волн достигает 6 метров
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Спасатели настоятельно советуют не выходить из дома или рабочих офисов без большой необходимости. Опасность сохраняется.