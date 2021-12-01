Смертельный ураган, посеявший хаос в Краснодарском крае, еще вернется: синоптики спрогнозировали новый удар стихии

В городах Краснодарского края повалило сотни деревьев. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Минувшая ночь стала настоящим испытанием для жителей Краснодарского края. Сильнейший шторм обрушился на регион вечером 30 ноября и бушевал до утра. Сотни поваленных деревьев, сорванные крыши и разбитые машины – ветер не останавливался ни перед чем, круша все на своем пути. Ночной ураган, к счастью, не принес человеческих жертв, но люди и предприятия уже подсчитывают убытки.

- Самый сильный ветер был минувшей ночью в Сочи – до 33 м/с на море, а на берегу он немого ослабевал - до 23 м/с. Это достаточно серьезные показатели для курорта, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - В Анапе и Туапсе порывы достигали 28 м/с. Но для этих районов это некритичные показатели. Такие ветры здесь бывают несколько раз в году.

Сейчас на Кубани действует 4 экстренных предупреждения - по формированию смерчей, волнению моря и лавиноопасности в Сочи, а также по сильным осадкам по всей территории региона. Со 2 декабря ливни и ветер начнут ослабевать и прекратятся.

- Дожди сохранятся только в восточной и северной частях края, в предгорных районах возможен слабый мокрый снег. Сильные порывы ветра ожидаются 1 декабря, но завтра будет спокойно, - отметила Юлия Гайдай.

В ближайшие дни температура воздуха понизится, но до настоящих зимних морозов в Краснодарском крае еще далеко. Ночью может похолодать до -2, а днем на юге будет +6…+8 градусов. Передышка будет длиться три дня, но уже с 5 декабря вновь зарядят дожди.

- В воскресенье мы ожидаем вторжение очередного фронта, а это значит, что погода ухудшится, будут идти осадки, - добавила Юлия Гайдай.

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