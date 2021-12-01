Первый день зимы в Краснодарском крае: ураган едва не унес дома, а тропический ливень затопил улицы

В Краснодаре ураган снес крыши домов и торговых центров. Так выглядит "Центр города"

Ночь с 30 ноября на 1 декабря в Краснодарском крае выдалась неспокойной. Зима принесла с собой холодный пасмурный фронт с запада. Поэтому Краснодарский край вновь оказался во власти стихии.

- 1 декабря в Краснодарском крае прогнозируем сильный дождь, грозы. В отдельных районах - ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 30 метров в секунду. В Анапе и Геленджике порывы ветра будут сильнее – до 32 метров в секунду, - рассказали в краснодарском гидрометцентре.

Предупреждения синоптиков о надвигающейся непогоде начали сбываться. В первый день зимы жители региона проснулись не от будильников, а от шквалистого, завывающего ветра, который сносил все на своем пути: крыши, остановки, окна и заборы. Его порывы достигали 27 м/с.

Кроме того, в Краснодарском крае прошел настоящий тропический ливень. В воде стоят десятки улиц и придомовых территорий. На дорогах образовываются многокилометровые пробки. Реки выходят из берегов.

Из-за непогоды в Краснодаре произошли перебои электроснабжения - многие районы остались без света.

Порывы ветра ночью достигали 27 м/с Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Анапе ураганом снесло десятки деревьев и крыши домов. А на центральном пляже курорта - настоящий погром. Ветер разнес навесы, повалил спасательный пост. Из-за мощного ливня, который обрушился на город минувшей ночью, затоплены улицы и дома жителей. Автомобилисты с трудом передвигаются по дорогам.

Похожая ситуация и в Сочи. Там порывы ветра достигали 22-27 м/с. Из-за урагана даже отменили несколько авиарейсов. Сейчас городские службы ликвидируют последствия ночной непогоды.

В городах уже развернуты оперативные штабы.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала о пяти экстренных предупреждениях, введенных в Краснодарском крае до 2 декабря.

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