Последствия урагана в Сочи ночью 1 декабря 2021: снесло ограждения у елки, повалены десятки деревьев, в городе работает экстренный штаб

Фото: администрация Сочи

Сочи приходит в себя после ночного урагана. Рабочие расчищают дороги, трудятся и во дворах. В районах курорта повалило деревья. На улице Макаренко деревом перегородило тротуар. Рано утром двое местных вышли, чтобы убрать его с пешеходной дорожки. - Бабульки ходят на почту за пенсией, утром они не пройдут просто, - сказал Сергей и потащил в сторону огромную сломанную ветку.

В центре города начали собирать новогоднюю елку, и тут ветром повалило металлические ограждения. А что пальмовая аллея, гордость центра курорта? Пальмы целы и невредимы…

По дороге то и дело натыкался на разбросанные щепки и ветки. К удару стихии город готовился. Еще 29 ноября глава Сочи Алексей Копайгородский провел заседание комиссии по ЧС.

Последствия урагана в Сочи. Фото: мэрия Сочи

– Необходимо максимально подготовить все силы и средства, чтобы в кратчайшие сроки устранить возможные последствия шторма. Городским и ресурсоснабжающим службам перейти в режим повышенной готовности. Под особый контроль взять зоны возможных подтоплений. Главам районов, председателям ТОСов необходимо оперативно проинформировать о надвигающейся непогоде жителей, а руководителям объектов санаторно-курортной отрасли – отдыхающих, чтобы они заранее спланировали свое время, – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский. Оперативный штаб в Сочи работает в круглосуточном режиме. Всю ночь курорт расчищали и приводили в порядок. В городе повалены 20 деревьев, ночью не смогли приземлиться самолеты из-за ветра.

Последствия урагана в Сочи. Фото: мэрия Сочи

Поданным Сочинского гидрометцентра, утром 2 декабря на территории Сочи еще ожидают сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра до 22-27 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Последствия урагана в Сочи. Фото: мэрия Сочи

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