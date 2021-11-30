Последний день осени «взорвался»: Краснодарский край вступает в зиму залповыми ливнями, градом и разрушающим ветром

В регионе бушует непогода Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сводки из городов Краснодарского края тревожат - в Анапе из-за залповых ливней подтоплены улицы, в Сочи ураган валит деревья, в Курганинском районе прошел град.

И стихия не собирается сбавлять темпов. Последний день осени «взорвался» ураганом, грозами, градом и ливнями. Непогода бурно переходит в первый день зимы.

В Сочи ветром повалило деревья. Фото: администрация Сочи

- 1 декабря в Краснодарском крае прогнозируем сильный дождь, грозы. В отдельных районах - ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 30 метров в секунду, - говорят в краснодарском гидрометцентре. – В Анапе и Геленджике порывы ветра будут сильнее – до 32 метров в секунду.

В Сочи ветром повалило деревья. Фото: администрация Сочи

В Туапсе прогнозируют шестиметровые волны. В Сочи возможны смерчи и сход селей.

- Коммунальные и экстренные службы Анапы работают в режиме повышенной готовности,- пояснили в оперштабе Краснодарского края. - В результате залпового ливня вода скопилась на низинных участках улиц, а также зашла в несколько дворов по улице Северной. На помощь жителям оперативно прибыли дежурные бригады муниципальной службы спасения.

В городе создан оперативный штаб, ситуацию на постоянном контроле у мэра Анапы Василия Швеца.

В Сочи ветром повалило деревья. Фото: администрация Сочи

Держит руку на пульсе и мэр Сочи Алексей Копайгородский. Ураганом на курорте повалило деревья. Ветки валяются на улице Армавирской, на Площади Флага снесло металлические конструкции, повалены деревья и на Макаренко. - По официальным данным гидрометцентра скорость ветра на курорте достигла 33 метров в секунду. На данный момент в разных районах города повалено порядка 20 деревьев. Оперативные службы распиливают и убирают их с проезжей части, - пояснили в мэрии Сочи.

Из-за очень сильного ветра и грозы в Сочи два рейса ушли на запасной аэродром в Краснодар. На борту лайнера из Санкт-Петербурга находилось 100 человек – он приземлился в Краснодаре. А борт из Краснодара, который летел в Сочи, развернули обратно. Он не смог сесть из-за урагана.

В Сочи ветром повалило деревья. Фото: администрация Сочи

- В районе аэропорта скорость ветра прогнозируется 23 м/с. Максимальная скорость ветра в отдельных районах достигнет 30-35 м/с, - пояснили в пресс-службе аэропорта. – Но воздушная гавань не закрыта.

По прогнозам синоптиков, погода улучшится только к 3 декабря.