Ураганный ветер повалил несколько деревьев в Сочи

В Сочи дерево упал над дорогу. Фото: t.me/gorodsochi

В Сочи бушует непогода. Ураганный ветер повалил несколько деревьев, которые рухнули на припаркованные рядом автомобили. Как сообщают очевидцы, на улице Островского под падающий ствол едва не угодили мать с ребенком.

- По информации Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей с вечера и до конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря 2021 года на территории Сочи прогнозируется очень сильный ветер. Максимальная скорость ветра в отдельных районах курорта достигнет 30-35 м/с., - сообщили в мэрии курорта.

В администрации Сочи создан оперативный штаб, где круглосуточно отслеживают ситуацию на городских улицах. Все коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

Также, в горах Сочи объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасности схода лавин.

Напомним, днем 30 ноября сильный ветер снес крышу хостела в Сочи. Порывы не пощадили и аэрарий на пляже в Имеретинской низменности.