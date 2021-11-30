Последствия урагана в Сочи: повалены 20 деревьев и отменены авиарейсы

В Сочи ветром были сломаны более 20 деревьев. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи бушует непогода. Ветер, поднявшийся еще днем 30 ноября, к вечеру разогнался и набрал силы. Как сообщили в гидрометцентре, его порывы достигают 33 метров в секунду, то есть достаточно, чтобы срывать крыши с зданий и вырывать с корнем деревья.

- На улице Островского падающее дерево едва не пришибло девушку с ребенком. Они чудом увернулись, - рассказали очевидцы о моменте, который едва не стал трагедией.

Как сообщили в Оперативном штабе курорта, за пару часов ураган сломал более 20 деревьев. Упавшие стволы перегородили автомобильные дороги. Где-то под кронами зеленых исполинов оказались автомобили, которым теперь точно понадобится ремонт. На городские улицы вышли бригады сотрудников коммунальных служб. Они распиливают и освобождают проезжую часть от веток и обломков деревьев. Ход работ по ликвидации последствий разгула стихии координирует лично глава Сочи Алексей Копайгородский

На курорте ликвидируют последствия урагана. Фото: пресс-служба администрации Сочи

- Жители, руководители социальных учреждений, объектов санаторно-курортной отрасли были заранее оповещены об ухудшении погодных условий. Все городские и ресурсоснабжающие организации переведены в режим повышенной готовности, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Гроза и сильный ветер стали причиной сбоев в работе международного аэропорта Сочи. Два борта были развернуты в воздухе на подлете к воздушным воротам курорта. Капитаны приняли решение, что сажать в таких условиях самолеты рискованно и ушли на запасной аэродром в Краснодаре.

- Рейс 6561 АК «Россия» Санкт-Петербург-Сочи с сотней пассажиров на борту, из которых четверо – дети и 100 пассажиров, из них 4 детей и рейс 377 АК «Ютэйр» Краснодар-Сочи с 58 пассажирами, приземлились в Краснодаре – рассказал руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Краснодар Виталий Коренюгин. .

Несколько рейсов, согласно информации на онлайн-табло, из-за крайне сложных летных условий были отменены.

Между тем, непогода не думает сменять гнев на милость. Синоптики предупреждают, что 1 декабря ураган вдвое сильней обрушится на Крым и Краснодарский край. Сильнее всего достанется прибережным городам. Спасатели просят кубанцев отказаться в эти дни от использования личного транспорта, а на улице держаться подальше от рекламных щитов и отдыха у воды.