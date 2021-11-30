Пять экстренных предупреждений о непогоде действуют на Кубани

Ливни, смерчи и шквалистый ветер надвигаются на Краснодарский край Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конец ноября порадовал гостей и жителей Краснодарского края теплой погодой. В этом месяце температура воздуха неоднократно прогревалась до рекордных отметок. Однако попрощаться осень решила по-настоящему: с обильными осадками и ветром. Так, ночью 29 ноября на Новороссийск обрушился сильнейший норд-ост, а в Сочи прошел ливень с грозами. Да и в самом Краснодаре минувшим вечером дуло так, что было трудно передвигаться - порывы ветра достигали 10 м/с.

Но на этом в небесной канцелярии решили не останавливаться. Ухудшение погодных условий ожидается на территории всего края. Синоптики предупреждают: на Кубань надвигаются суровые западные фронты. Из-за приближающейся стихии в регионе уже ввели режим ЧС - действуют сразу пять экстренных предупреждений.

- На территории Краснодарского края ожидаются сильные осадки, в прибрежных городах - на участке от Анапы до Магри - прогнозируется образование смерчей, а в восточной половине Азовского моря пройдет сильный ветер, - сообщили “КП”-Кубань” в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Непогода продержится в регионе вплоть до 2 декабря. Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности.

- В случае происшествий звонить по городскому номеру "01", либо по мобильному номеру "101", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее "Комсомольская правда"-Кубань" писала о похолодании, которое ожидается на Кубани.

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