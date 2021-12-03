Родители неизлечимо больного раком кадета Краснодарского президентского училища отреагировали на видео-поддержку

Артем (по середине) вместе с товарищами. Фото: кадр из видео.

- Как можно остаться в стороне, когда твой друг в беде? Мы ж клятву давали! – говорит 12-летний юноша, надевая форменный бушлат.

Мальчишка бежит к другим ребятам, которые уже собрались на крыльце Краснодарского президентского училища. В этот раз не для традиционного построения. Больше сотни кадет решили записать клип в поддержку своего заболевшего друга и товарища. Ведь им не чуждо такое понятие, как взаимовыручка.

Как снег на голову

12-летний Артем Васильев - учится в президентском училище уже два года. Юноша с первых дней проявлял активность – и в учебе, и в спорте. Не раз побеждал с товарищами в соревнованиях. Но с недавних пор участие в турнирах пришлось отложить.

Мальчик стал жаловаться на боли в ноге. Вместе с родителями обратился к врачам. После обследования у Артема диагностировали остеосаркому бедренной кости. Это онкологическое заболевание. Его нередко находят именно в подростковом возрасте. При этом, как отмечают врачи, боли могут появляться спонтанно и становятся заметны при физической нагрузке.

Чтобы справиться с недугом, Артему предстоит пройти химиотерапию, потребуется и операция. Конечно, для семьи кадета эта новость была как снег на голову. Да и для одноклассников это стало неожиданностью. Но бросать друга один на один с проблемой товарищи не стали – им хотелось помочь.

«Ты сильный духом, взгляд бойца и воина»

Пока родители Артема вплотную занялись лечением, одноклассники стали раздумывать, как его поддержать. Подключились даже их мамы и папы.

Дмитрий Стефанишин сочинил песню буквально за сутки - слова шли от сердца.

- Инициативу изначально проявили родители кадет. Именно они предложили записать для Артема что-то ободряющее, мотивирующее, помочь морально мальчику и его семье, - рассказывает начальник курса 8 классов Дмитрий Стефанишин, который откликнулся на просьбу. – Ведь добрые слова и пожелания всегда придают сил.

Родилась композиция быстро. Буквально за сутки педагог училища написал слова, подобрал нужную музыку. А уже через пару дней весь 6-й курс вместе с Дмитрием снимал клип, который за пару дней стал хитом в соцсетях.

- Знаете, когда дело касается такой проблемы, текст особо долго не надо писать. Ведь это слова, которые идут от сердца, - добавляет Дмитрий Стефанишин. - Нам важно было донести, что Артем нам дорог, что мы его по-прежнему ждем и верим – болезнь отступит.

Кадеты исполняли песню в стиле рэп, а солировал сам воспитатель. Обошлись даже без репетиций.

- Ты реальный друг, надежда и опора, достойный кадет - видна родительская школа. Ты сильный духом, взгляд бойца и воина, любую болезнь ты сам победишь достойно, - говорится в песне. - Не надо падать духом, знаю, будешь офицером, любой враг падет перед твоим прицелом. Сожми кулаки, мы добавим свои и разнесем в клочья все болезни на пути…

Пожелания шлют со всей России

В итоге, видео получилось, действительно, трогательным. Да и слова песни оказались проникновенными.

Всего за пару суток песня превратилась в флэшмоб. Видео подхватили многие кадетские корпуса по всей России. Теперь пожелания Артему шлют из разных уголков страны.

- Я знаю, что песню распространяли, перепевали. Честно, не ожидал такого. Но такая сплоченность говорит лишь об одном - кадетское братство существует, - говорит Дмитрий Стефанишин. – Искренне верю, что у Артема все будет хорошо, что он справится.

Стоит сказать, теплые пожелания уже дошли до адресата! Как удалось узнать «КП» - Кубань», Артем и его родители видео посмотрели - записанный ролик их очень тронул. Но сейчас все свое время они тратят на борьбу с недугом. Лечение у кадета предстоит сложное, потому просят журналистов не беспокоить.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

В группе училища в «ВКонтакте» опубликованы реквизиты семьи ребенка для тех, кто хочет помочь ему справиться с заболеванием.

Реквизиты для сбора.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Артем, не болей!»: кадеты Президентского училища в Краснодаре поддержали больного раком 12-летнего одноклассника

Солировал рэп-хором мальчиков преподаватель Дмитрий Стефанишин (читайте далее)