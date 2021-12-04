«Вел себя неадекватно»: полицейский из Армавира «под кислотой» ехал в машине с наркотиками

Пассажир-полицейский был под наркотиками. Фото: пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю

Сотрудник полиции из Армавира поплатился службой за употребление наркотиков. Он вместе с водителем и еще одним пассажиром ехал на «Киа Рио» из Краснодара. На трассе «Кавказ» машину остановили его коллеги. По словам сотрудников ГИБДД, молодые люди вели себя неадекватно, а после выяснилось, что с собой у них было целых два пакета конопли.

- Во время досмотра транспортного средства, в правой пассажирской двери в кармане обшивки была обнаружена черная кожаная сумка, в которой было обнаружено и изъято два полимерных пакетика с клапан-застежкой, которые содержали в себе растительную массу серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГИБДД.

Как выяснилось, запретные пакеты принадлежали 22-летнему водителю иномарки. От медосвидетельствования он отказался. А вот экспресс-тест молодого сержанта показал наличие в его организме запрещенных веществ.

- Полицейский рассказал, что ездил в Краснодар, чтобы закрыть больничный, - сообщил источник «КП»-Кубань» в правоохранительных органах. – Анализ показал, что он был в состоянии наркотического опьянения.

После проведенной проверки сотрудник полиции уволен из органов. Он успел проработать в МВД всего два года.

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